Moradez i Resko - nowe konie w służbie Policji Data publikacji 11.12.2024 Powrót Drukuj Komenda Stołeczna Policji zyskała dwóch wyjątkowych czworonożnych „funkcjonariuszy”. Do jednostki trafiły dwa trzyletnie wałachy: Moradez, maści siwej, rasy polski koń sportowy oraz Resko, przedstawiciel rasy śląskiej, maści karej. Zakup koni był możliwy dzięki wsparciu m. st. Warszawy, które nie tylko sfinansowało zakup wierzchowców, ale również regularnie wspiera Komendę Stołeczną Policji w utrzymaniu koni służbowych, finansowaniu służb ponadnormatywnych dla policjantów oraz zakupie innego niezbędnego wyposażenia.

Dlaczego konie są w Policji?

Konie w służbie Policji pełnią wiele istotnych zadań. Dzięki swojej obecności umożliwiają:

1.Patrolowanie trudnodostępnych terenów – parki, lasy czy tereny rekreacyjne, gdzie inne pojazdy mają ograniczony dostęp.

2.Utrzymywanie porządku podczas imprez masowych – obecność jeźdźców na koniach działa prewencyjnie, a w razie potrzeby konie ułatwiają szybkie działanie w tłumie.

3.Działania prewencyjne i reprezentacyjne – konie policyjne budzą respekt, ale także wzbudzają sympatię mieszkańców, co sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku Policji.



Dzięki temu, że zwierzęta są dobrze widoczne i wszechstronne, odgrywają kluczową rolę w poprawie bezpieczeństwa publicznego.

Samorząd m. st. Warszawy od lat wspiera naszą jednostkę Policji, nie tylko poprzez finansowanie zakupu koni, ale również inwestując w odpowiedni sprzęt i wyposażenie niezbędne do efektywnego działania służb. Dzięki tej współpracy możliwy jest zakup nowoczesnego sprzętu technologicznego.

Moradez i Resko to kolejny krok w zwiększaniu skuteczności działań Komendy Stołecznej Policji. Już teraz wiadomo, że będą nieocenionym wsparciem w patrolowaniu terenów zielonych, zabezpieczaniu imprez oraz codziennej służbie. Warto podkreślić, że konie służbowe wymagają specjalistycznej opieki, obejmującej m.in. odpowiednie żywienie, szkolenia, opiekę weterynaryjną oraz warunki bytowe. Dzięki wsparciu samorządu lokalnego możliwe jest zapewnienie tym zwierzętom najlepszych warunków, co przekłada się na ich gotowość do służby.



Szkolenie koni służbowych odbywa się w systemie atestacji. Aby mogły pracować wśród ludzi, muszą udowodnić, że nie będą zagrażały osobom postronnym. W tym celu przechodzą trening (trwający około roku) w jednostce Policji, po którym odbywa się atestacja I-go stopnia. Dopuszcza ona do służby w warunkach lekkiego obciążenia, w miejscach z niewielkim natężeniem ruchu. Taki koń może patrolować tereny zielone, nie może natomiast uczestniczyć w działaniach związanych z dużym ryzykiem, występującym np. w czasie zabezpieczania imprez masowych. Do tego potrzebny jest atest drugiego stopnia. Na kolejny egzamin zwierzęta będą musiały poczekać co najmniej pół roku.

Obecność koni takich jak Moradez i Resko to dowód na to, że nowoczesna Policja nie zapomina o tradycyjnych, sprawdzonych metodach działania. Dzięki wsparciu samorządu, zarówno Policja, jak i mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej, mając pewność, że służby są gotowe sprostać każdemu wyzwaniu.



W Wydziale Wywiadowczo-Patrolowym Komendy Stołecznej Policji pracuje 16 koni z atestem II-go stopnia, oraz dwa nowe Moradez i Resko, które dopiero przystąpią do szkolenia, aby zdobyć atest I-go stopnia.

sierż.szt.Patrycja Kondratiuk