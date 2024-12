Cios w nielegalny handel podrobionymi towarami Data publikacji 04.12.2024 Powrót Drukuj Towar o wartości 40 milionów złotych zabezpieczyli policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą, którzy wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego i Placówki Straży Granicznej w Warszawie przeprowadzili dwudniowe działania na terenie Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej i jego okolicach. W trakcie akcji skontrolowano 301 punktów sprzedaży, wylegitymowano 214 osób i skontrolowano 72 pojazdy. Policjanci zatrzymali też dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą za wprowadzanie do obrotu towarów opatrzonych podrobionymi znakami towarowymi, z którego to procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Dwudniowe działania przeprowadzone na terenie Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej i jego okolicach przez policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji wspieranych przez funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji oraz Komend Powiatowych Policji w Pruszkowie i Piasecznie, a także przy współudziale Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego i Placówki Straży Granicznej w Warszawie zakończyły się zabezpieczeniem odzieży i galanterii opatrzonych podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek o wartości 40 milionów złotych.

Działania były ukierunkowane głównie na zwalczanie zjawisk tzw. „szarej strefy”, czyli na wykrywanie i wyeliminowanie przestępczości związanej z wprowadzaniem do obrotu towarów opatrzonych podrobionymi znakami znanych światowych marek, ale także pod kątem legalności pobytu obcokrajowców w Polsce, posiadanych dokumentów, problematyki gier hazardowych, wykroczeń związanych z kodeksem karno-skarbowym oraz prawidłowości dokumentacji fiskalnej, a także legalności prowadzonej działalności gospodarczej.

W trakcie działań policjanci skontrolowali 301 punktów sprzedaży, w tym czasie wylegitymowali 214 osób i przeprowadzili 72 kontrole pojazdów. Zatrzymali też 8 osób, m.in. do ustalenia miejsca pobytu, nielegalnego pobytu, za brak uprawnień do kierowania pojazdami, poszukiwanego do odbycia kary oraz dwie osoby, które odpowiedzą za wprowadzanie do obrotu towarów opatrzonych podrobionymi znakami towarowymi, z którego to procederu uczyniły sobie stałe źródło dochodu. To 28 i 26-letni obywatele Pakistanu, do których należał nielegalny towar. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego nałożyli podczas działań 69 mandatów karnych na łączną kwotę 465 tysięcy złotych, natomiast policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Piasecznie ukarali mandatami 10 osób na kwotę 6,5 tysiąca złotych.

Ponadto funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli 30 automatów do gier hazardowych, a także zabezpieczyli stanowiska do gry w ruletkę o łącznej wartości 192 tysięcy złotych, zabezpieczyli pieniądze w kwocie prawie 54 tysięcy złotych, a także zablokowali sześć rachunków bankowych na łączną kwotę 1,6 miliona złotych.

Skarb Państwa według szacunkowych obliczeń mógł stracić na skutek tej działalności prawie 1,3 miliona złotych.

Postępowanie w powyższej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

To kolejna już realizacja policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji. Tylko od początku 2024 roku policjanci tego wydziału przeprowadzili sześć podobnych realizacji. Miały one miejsce w Stachowie, Wólce Kosowskiej, Nadarzynie i Warszawiance. W tych miejscach funkcjonowały magazyny, gdzie oprócz towaru opatrzonego zastrzeżonymi znakami znajdowały się również papierosy elektroniczne bez polskich znaków akcyzy zawierające płyn z nikotyną. W trakcie tych działań policjanci zabezpieczyli prawie 250 tysięcy sztuk towaru, w postaci ubrań, butów, galanterii, elektroniki, biżuterii, zegarków i perfum, prawie 300 tysięcy papierosów elektronicznych, 2 laptopy, 5 maszyn hafciarskich służących do zdalnej produkcji podrobionych towarów, maszynę do produkcji metek oraz naklejek. Z tytułu nieuiszczenia akcyzy skarbowej straty Skarbu Państwa wynoszą ponad 5 300 000 złotych. Na poczet przyszłych kar zostały zabezpieczone pieniądze w kwocie 37 tysięcy złotych. W trakcie tych działań policjanci zatrzymali 13 osób, które usłyszały zarzuty wyczerpujące znamiona czynu z art. 305 Ustawy prawo własności, art. 63 KKS oraz art. 24 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Tekst: Edyta Adamus

Zdjęcia/film: asp. Jacek Sobociński

Wspólne działania Policji, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej

