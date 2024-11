Wiedząc, co ma na sumieniu, zaczął uciekać. W trakcie zatrzymania miał przy sobie narkotyki Data publikacji 26.11.2024 Powrót Drukuj Za posiadanie znacznej ilości substancji odurzających i środków psychotropowych działając wspólnie i w porozumieniu odpowie para zatrzymana na terenie Warszawy przez policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KSP. Oprócz narkotyków funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w różnej walucie: prawie 300 tysięcy złotych, 2 tysiące dolarów, 400 franków szwajcarskich i 2200 euro. Zatrzymani do sprawy 31-letni mężczyzna i 39-letnia kobieta w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Wola usłyszeli zarzuty. Sąd na wniosek prokuratora podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące.

Uzyskane informacje pozwoliły policjantom stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową dotrzeć do osób, przy których znaleźli znaczną ilość różnego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych, które następnie miały trafić do obrotu.

Obserwując miejsce zamieszkania osób będących w ich zainteresowaniu policjanci w pewnej chwili zauważyli wjeżdżającego do garażu podziemnego mercedesa, którym kierował rozpoznany przez nich 31-latek. Mężczyzna po wyjściu z samochodu zaczął uciekać, nie reagując na wezwania policjantów, którzy po krótkim pościgu zatrzymali go na klatce schodowej. W trakcie zatrzymania mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy, w związku z czym został obezwładniony i skuty kajdankami. 31-latek w trakcie zatrzymania miał przy sobie reklamówkę, w której policjanci znaleźli trzy pakiety foliowe z suszem roślinnym i brązową stałą substancją. W zabezpieczonej saszetce miał natomiast telefon komórkowy, portfel z pieniędzmi, klucze do mieszkania i pieniądze. Mężczyzna odmawiał również odpowiedzi na pytania, m.in. nie wiedział do czego służą klucze.

Policjanci wiedzieli jednak, do którego mieszkania mężczyzna się kierował, dlatego podeszli pod drzwi wejściowe, a następnie otworzyli je znalezionymi przy 31-latku kluczami. W lokalu policjanci zastali partnerkę mężczyzny. Podczas przeszukania natrafili na kolejne narkotyki oraz wagi elektroniczne, pakiety do próżniowego zgrzewania, zgrzewarkę, a także dużą ilość różnego rodzaju tabletek nieznanego pochodzenia oraz dużą ilość gotówki w różnej walucie: prawie 300 tysięcy złotych, 2 tysiące dolarów, 400 franków szwajcarskich i 2200 euro.

Zatrzymany 31-latek oraz jego 39-letnia partnerka nie przyznali się do posiadania zabezpieczonych w mieszkaniu środków odurzających i pieniędzy, w związku z czym policjanci zatrzymali również partnerkę mężczyzny.

Po przewiezieniu do Komendy Stołecznej Policji w trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał, że kupuje leki w Internecie i również za pośrednictwem Internetu je sprzedaje, wykorzystując do tego odpowiednią aplikację.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Wola zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości substancji odurzających i środków psychotropowych działając wspólnie i w porozumieniu. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Tekst: Edyta Adamus

