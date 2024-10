Miał przy sobie broń palną. Został zatrzymany podczas zabezpieczenia do meczu Data publikacji 21.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Oddziału Prewencji Policji we wtorkowe popołudnie zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy próbowali wmieszać się w grupę chorwackich kibiców. Pierwszy z nich, obywatel Grecji, posiadał przy sobie broń palną wraz z amunicją, a także posługiwał się fałszywym dowodem osobistym. Natomiast drugi z zatrzymanych, obywatel Gruzji, ukrył w ubraniu cudze prawo jazdy. Podejrzani usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ.

Wtorek był pracowitym dniem dla stołecznych policjantów. Do ich głównych zadań należało m. in. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, a także kibicom, którzy zmierzali na mecz Polska - Chorwacja, rozgrywanym na Stadionie Narodowym. Policyjne patrole swoim nadzorem obejmowały rejony dworców i przystanków transportu publicznego, a także trasy dojazdowe na stadion. Jednym z takich miejsc były okolice Ronda ONZ, gdzie służbę pełnili policjanci z IV Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Warszawie.

W trakcie patrolu zauważyli dwóch mężczyzn, którzy próbowali wmieszać się w grupę chorwackich kibiców stojących na chodniku. Na widok radiowozu jeden z nich próbował się oddalić z miejsca, natomiast drugi udawał, że nie widzi policjantów. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, co jest powodem ich nietypowego zachowania.

Jak się okazało, pierwszy z nich, 35-letni obywatel Gruzji posiadał przy sobie cudze prawo jazdy.

Saszetka drugiego z mężczyzn, 40-letniego obywatela Grecji, skrywała niebezpieczeństwo. Cudzoziemiec schował w niej broń palną z załadowanym magazynkiem. Policjanci zabezpieczyli od obywatela Grecji pistolet wraz z amunicją. W trakcie dalszych czynności wyszło na jaw, że miał on również ukryte ostrze w klamrze paska i posługiwał się fałszywym, greckim dowodem osobistym. Jakby tego było mało, okazało się, że broń znaleziona przy nim figurowała jako utracona we Włoszech. Na pytanie policjantów, skąd ma broń, odpowiedział, że znalazł pistolet 5 godzin wcześniej w galerii handlowej w innej dzielnicy i właśnie szedł do najbliższej jednostki Policji aby go oddać.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu.

Zgromadzony przez dochodzeniowców z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I materiał dowody pozwolił prokuratorowi z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ postawić zarzuty obu zatrzymanym mężczyznom. Obywatel Grecji usłyszał zarzuty dotyczące posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia, a także posługiwania się podrobionym dowodem osobistym. Natomiast obywatel Gruzji usłyszał zarzut ukrywania nienależącego do niego prawa jazdy. 40-latkowi za popełnione przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast 35-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

Sąd na wniosek Prokuratury zdecydował o umieszczeniu obywatela Grecji w tymczasowym areszcie na okres 3 miesięcy.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.

Tekst: mł. asp. Bartłomiej Śniadała

Film: podkom. Rafał Rutkowski

Posiadał nielegalnie broń i amunicję. Został zatrzymany przed meczem

