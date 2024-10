Działania stołecznych policjantów podczas „Tygodnia Bezpieczeństwa” Data publikacji 16.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci Komendy Stołecznej Policji w ubiegłym tygodniu prowadzili intensywne działania profilaktyczne. Wszystko to w ramach programu „Warszawa chroni” podczas „Tygodnia bezpieczeństwa”. W inicjatywie udział wzięli funkcjonariusze ze wszystkich warszawskich jednostek policji, którzy przekazywali mieszkańcom Warszawy, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji na drogach, jak ustrzec się przestępców działających metodą "na wnuczka czy policjanta", jak udzielić pierwszej pomocy.

Ostatnie dni przebiegły w Warszawie pod hasłem „Tygodnia Bezpieczeństwa”. Była to inicjatywa Prezydenta m. st. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego w ramach programu „Warszawa chroni”. Na każdy dzień zaplanowano inne działania profilaktyczne.

Przez cały tydzień przy Pałacu Kultury i Nauki dla mieszkańców był dostępny specjalnie przygotowany namiot. W środku, oprócz ekspertów z zakresu bezpieczeństwa, pracowali policjanci, dbający na co dzień o bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy. Codziennie równo o 11:30 z Placu Narutowicza ruszał tramwaj promocyjny. Do godziny 17:00 jeździł ulicami Warszawy, a na pasażerów czekali m. in. eksperci od spraw bezpieczeństwa i stołeczni policjanci. Była to świetna okazja do rozmów o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

W poniedziałek policjanci z warszawskich jednostek policji, wspólnie ze strażnikami miejskimi i uczniami klas mundurowych od wczesnych godzin porannych rozdawali tematyczne ulotki. Głównym celem było przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie dotyczących niechronionych uczestników ruchu drogowego. Tego samego dnia przy Pałacu Kultury i Nauki na mieszkańców Warszawy czekało specjalne stoisko, gdzie policjanci z Wydziału Prewencji oraz Sekcji Doboru Kadr Komendy Stołecznej Policji edukowali oraz zachęcali do wstąpienia w szeregi warszawskiej Policji. Atrakcją dla wszystkich była obecność policyjnych przewodników z psami służbowymi oraz patrole konne z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji.

We wtorek w specjalnie wyznaczonych miejscach w poszczególnych dzielnicach odbywały się zajęcia z pierwszej pomocy.

Środa minęła pod hasłem „Dzień edukacji i alarmowania”. Stołeczni policjanci dbali o prawidłowy przebieg próbnego alarmu oraz informowali mieszkańców o prowadzonych ćwiczeniach.

Czwartek był dniem bezpieczeństwa kobiet, podczas którego policyjni instruktorzy samoobrony prowadzili praktyczne zajęcia dla warszawianek.

W piątek policjanci z Komisariatu Rzecznego Policji prezentowali specjalistyczny sprzęt wodny, wykorzystywany w codziennej służbie do ratowania ludzkiego życia. Funkcjonariusze przygotowali specjalne stoisko ze sprzętem ratunkowym oraz prowadzili warsztaty z zakresu prawidłowego jego użytkowania.

Podsumowaniem „Tygodnia Bezpieczeństwa” był piknik edukacyjny dla mieszkańców Warszawy. W Parku Świętokrzyskim swoje stoisko zorganizowała Komenda Stołeczna Policji, zaprezentowano specjalistyczny sprzęt służbowy i wyposażenie. Policyjni kontrterroryści specjalnie dla uczestników pokazali możliwości policyjnego robota, który na co dzień wspiera ich działania związane z neutralizacją zagrożeń. Specjalnie dla mieszkańców Warszawy stołeczni policjanci przygotowali różne pokazy i atrakcje.

WP KSP

mł. asp. Jakub Pacyniak

