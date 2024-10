Atestacja policyjnych koni służbowych i kandydatów na jeźdźców Data publikacji 10.10.2024 Powrót Drukuj Policja konna jest nieodłącznym elementem wielu jednostek policyjnych na całym świecie, w tym również w Polsce. W ramach swojej służby konie policyjne muszą być odpowiednio wyszkolone, zdrowe i gotowe do wykonywania swoich obowiązków w różnorodnych warunkach. Atestacja to proces, który ma na celu zapewnienie tych standardów.

W dniach 7 - 9 października 2024 roku w Komendzie Stołecznej Policji została przeprowadzana atestacja ośmiu koni służbowych. W trakcie tego wydarzenia można było zobaczyć wspólne działania policji konnej z pododdziałami zwartymi funkcjonariuszy prewencji, co pozwalało na ocenę współpracy między różnymi jednostkami.

Dodatkowo przeprowadzono egzamin dla dwóch kandydatów na jeźdźców. Przyszli jeźdźcy, po odbyciu podstawowego szkolenia, będą pełnili służbę w komórce konnej, co jest kluczowe dla zapewnienia stałego dopływu wykwalifikowanych funkcjonariuszy do tej specjalistycznej komórki.

Koń służący w Policji musi spełniać szereg wymagań:

Zrównoważone usposobienie: Konie muszą być spokojne i zrównoważone, aby nie stanowić zagrożenia ani dla siebie, ani dla otoczenia. Odporność na stres: Konie nie mogą bać się huków, strzałów ani innych agresywnych zachowań, które mogą wystąpić podczas zabezpieczania imprez masowych. Posłuszeństwo: Muszą być posłuszne jeźdźcowi i wykonywać wszystkie polecenia policjanta, co jest kluczowe dla skuteczności działań policyjnych.

W stołecznej Policji służy 16 koni, które razem ze swoimi opiekunami pełnią służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Wszystkie osiem koni, które przystąpiły do atestacji, spełniają wymagane standardy, co oznacza, że są one w pełni gotowe do dalszej służby.

Atestacja koni policyjnych oraz kandydatów na jeźdźców to ważny element utrzymania wysokiej jakości służby w jednostkach konnych policji. Dzięki takim procedurom, stołeczna policja może zapewnić bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, wykorzystując do tego zarówno odpowiednio wyszkolone konie, jak i wykwalifikowanych jeźdźców.

Tekst: W. Prewencji KSP