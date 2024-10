Stołeczni policjanci z darami dla powodzian Data publikacji 08.10.2024 Powrót Drukuj W obliczu klęski, jaka spotkała mieszkańców zalanych terenów, policjanci komend powiatowych, komend rejonowych policji, a także poszczególnych wydziałów Komendy Stołecznej Policji zorganizowali zbiórkę na rzecz poszkodowanych w tegorocznej powodzi. W ciągu zaledwie tygodnia zebrano ponad 7 ton artykułów spożywczych, chemicznych oraz sprzętu do sprzątania i osuszania pomieszczeń. Ciężarówka ze zgromadzonymi darami dojechała na Dolny Śląsk, skąd trafią do najbardziej potrzebujących.

Z inicjatywy funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy Stołecznej Policji błyskawicznie zorganizowano zbiórkę darów dla mieszkańców na terenach dotkniętych klęską żywiołową.

Podczas akcji udało się pozyskać wiele artykułów pierwszej potrzeby, aby wesprzeć poszkodowanych i pomóc im w powrocie do normalnego życia. Wśród przekazanych darów znalazły się między innymi: sprzęt do osuszania pomieszczeń, a także środki czystości i artykuły niezbędne do usuwania skutków powodzi. Za dodatkowo zebrane środki pieniężne został zakupiony sprzęt, który także znalazł się wśród przekazanych darów.

Wydział Transportu stołecznej komendy przeznaczył samochód ciężarowy, który po załadowaniu zgromadzonymi artykułami pojechał w konwoju na Dolny Śląsk. Tam w zależności od potrzeb całość zostanie rozdystrybuowana do poszczególnych rejonów.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym za wielkie pokłady dobra i niesłabnącą wrażliwość na krzywdę innych. To kolejny dowód na to, że motto „Pomagamy i Chronimy” realizujemy zawsze z poświęceniem i oddaniem.