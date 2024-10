Policjanci z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw zatrzymali podejrzanego o zabójstwo Data publikacji 04.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, ustalili mężczyznę, odpowiedzialnego za zbrodnię popełnioną w 2021 roku. Funkcjonariusze wyjaśnili sprawę zabójstwa kobiety, do którego doszło w jednym z mieszkań na terenie Warszawy. Policjanci zatrzymali podejrzanego, który usłyszał zarzut zabójstwa. 48- letni mężczyzna, decyzją sądu, trafił do aresztu. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.

Do zbrodni doszło w kwietniu 2021 r. w jednym z mieszkań na terenie Warszawy. Jak wynikało z ustaleń prowadzonego wówczas postępowania, w odwiedziny do 73- latki przyszedł znajomy, który na co dzień pomagał jej w codziennych czynnościach.

Gdy pojawiły się nowe okoliczności, Policjanci z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie, wrócili do materiałów zgromadzonych w sprawie zabójstwa.

Dzięki wytężonej pracy operacyjnej i przeanalizowaniu zdobytych informacji, funkcjonariusze kilka dni temu, zatrzymali podejrzanego 48- latka w miejscu zamieszkania, na terenie Warszawy.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu zabójstwa. Na wniosek Prokuratora Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie, Sąd zastosował wobec mężczyzny areszt tymczasowy na 3- miesiące. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 oraz kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Tekst: mł. asp. Monika Kaczyńska

