Areszt dla obywateli Ukrainy i Tadżykistanu za napaść na policjantów na warszawskiej "Olimpii" Data publikacji 02.10.2024 Powrót Drukuj Intensywne i zakrojone na szeroką skalę działania stołecznych policjantów doprowadziły do zatrzymania sprawców strzelaniny, do jakiej doszło na początku września na warszawskim bazarze "Olimpia". Po usłyszeniu w Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Wola zarzutów czynnej napaści na funkcjonariuszy dokonanej wspólnie i w porozumieniu poprzez użycie broni palnej, 38-letni obywatel Ukrainy i 45-letni obywatel Tadżykistanu zostali przez sąd tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Sprawa miała swój początek w pierwszych dniach września. To wtedy na warszawskiej "Olimpii" doszło do napaści na policjantów Wydziału Wywiadowczo – Patrolowego Komendy Stołecznej Policji, którzy w tym czasie patrolowali teren targowiska. W pewnym momencie, kiedy policjanci zamierzali wylegitymować mężczyznę, w ich kierunku padły strzały. Sprawcy oddalili się w nieznanym kierunku. Od tego momentu policjanci prowadzili ich intensywne poszukiwania.

Kilka dni temu policjanci Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji we współpracy z policjantami Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV ustalili miejsce pobytu dwóch podejrzewanych osób. Najpierw doszło do zatrzymania 45-latka, kilka dni później w ręce funkcjonariuszy wpadł 38-latek. Jeden z nich to obywatel Ukrainy, drugi Tadżykistanu.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa - Wola podejrzani usłyszeli zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy Wydziału Wywiadowczo – Patrolowego poprzez wspólne i w porozumieniu użycie broni palnej w trakcie prowadzonej przez nich interwencji.

Sąd na wniosek prokuratora podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanych tymczasowego aresztu. Może im grozić kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie.

Tekst: Edyta Adamus

Film i zdjęcia: podkom. Rafał Rutkowski