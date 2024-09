Policyjne działania wymierzone w uczestników nielegalnych wyścigów Data publikacji 30.09.2024 Powrót Drukuj W miniony weekend policjanci garnizonu stołecznego skontrolowali 558 pojazdów, nałożyli 308 mandatów karnych na łączną kwotę 134 550 złotych, zatrzymali 55 dowodów rejestracyjnych i 20 praw jazdy. Wobec 19 kierujących policjanci skierowali wnioski o ukaranie do sądu, zatrzymali 2 osoby. Działania były prowadzone na terenie Warszawy i ościennych powiatów. Jest to stanowcza reakcja i odpowiedź na organizowanie nielegalnych, ulicznych wyścigów, które mogą nieść za sobą tragiczne skutki.

Nielegalne wyścigi organizowane na ulicach powodują ogromne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz spadek poczucia takiego bezpieczeństwa wśród kierowców. Modyfikowane auta nierzadko generują nadmierny hałas, który spędza sen z powiek okolicznym mieszkańcom. Dlatego też, ze strony policjantów podczas prowadzonych ostatnio działań, nie było taryfy ulgowej dla kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego.

Działania były prowadzone w stolicy, a także w podwarszawskich miejscowościach. Miały one na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na drogach. Do walki z kierowcami, którzy nie respektują przepisów ruchu drogowego, skierowane zostały znaczne siły i środki. W działaniach udział wzięli między innymi policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, grupy SPEED, którzy wykorzystują oznakowane i nieoznakowane pojazdy wyposażone w wideo rejestratory, sonometry, a także drony, policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową, Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP, Oddziału Prewencji Policji, a także policjanci z komend rejonowych i powiatowych garnizonu stołecznego.

Funkcjonariusze reagowali na każde zgłoszenie, jak również podejmowali interwencje własne wszędzie tam, gdzie według ich wiedzy i przekazywanych przez okolicznych mieszkańców zgłoszeń, dochodziło do nieakceptowalnych zachowań na drodze.

W trakcie prowadzonych od piątku do niedzieli działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, policjanci w szczególności wzięli „pod lupę” kierujących, którzy przekraczali dopuszczalną prędkość, przejawiali agresywne zachowania na drodze, a także tych, których pojazdy były technicznie niesprawne w świetle obowiązującego prawa.

Przypominamy, że nie są to jedyne działania prowadzone przez policjantów mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Regularnie prowadzimy takie akcje jak: „Prędkość” i „Ciche Miasto II”.

Pamiętajmy! Poprawa bezpieczeństwa leży w gestii nas wszystkich: policji, samorządów, mieszkańców i organizacji, które działają na rzecz bezpieczeństwa. Bezpieczna stolica to system naczyń połączonych, w którym każdy ma do odegrania swoją rolę. Bezpieczne ulice to nasze wspólne dobro.

Tekst: mł. asp. Bartłomiej Śniadała

Foto: podkom. Rafał Rutkowski, asp. Kamil Sobótka

Film: podkom: Rafał Rutkowski