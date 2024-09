Stołeczni policjanci pomagają powodzianom Data publikacji 20.09.2024 Powrót Drukuj 192 policjantów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie nieustannie od kilku dni pomaga mieszkańcom południa Polski poszkodowanym podczas powodzi. Stołeczni funkcjonariusze zabezpieczają tereny bezpośrednio przyległe do zalanych miejscowości na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego. Na zalane wodą tereny wyjechały też 32 policyjne radiowozy. Wszystko po to, aby w walce z żywiołem wesprzeć inne służby podczas ewakuacji ludności czy zabezpieczenia zalanych miejscowości.

Trudna sytuacja, z jaką od kilku dni muszą się mierzyć mieszkańcy południowej Polski sprawiła, że na miejsce zostali skierowani również stołeczni policjanci. 192 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie zostało oddelegowanych do dyspozycji Komend Wojewódzkich Policji w Opolu i Wrocławiu. Na miejsce wysłano również 32 radiowozy, w tym busy, samochód terenowy i ruchome stanowisko dowodzenia.

Na terenie województwa dolnośląskiego policjanci skupiają się na głównie na zabezpieczeniu terenów bezpośrednio przylegających do zalanych miejscowości, wzmacnianiu wałów workami z piaskiem, a także pilnowaniu mostów, wałów i kładek. Dostarczają również żywność mieszkańcom zalanych miejscowości.

Stołeczni policjanci, którzy trafili do dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zostali zadysponowani głównie do pilnowania porządku w Brzegu, Nysie, Głuchołazach i Paczkowie. Ich zadaniem jest również ewakuacja ludności z zalanych miejscowości.

Zarówno na terenie województwa dolnośląskiego, jak i opolskiego policjanci patrolują tereny pod kątem zapobiegania kradzieżom. Powódź przyniosła duże zniszczenia dobytku wielu ludzi. Niestety ludzką tragedię, wykorzystują szabrownicy, którzy kradną mienie w zalanych miejscowościach. Policjanci starają się ukrócić ten proceder.

Jednocześnie policjanci wciąż apelują do mieszkańców zalanych terenów o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb. W myśl naszego motta ,,Pomagamy i Chronimy'' policjanci robią wszystko, by zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i dopilnować ich mienia do chwili, gdy bezpiecznie powrócą do swoich domów.

Tekst: Edyta Adamus

Stołeczni policjanci pomagają powodzianom

Stołeczni policjanci pomagają powodzianom

Stołeczni policjanci pomagają powodzianom

Stołeczni policjanci pomagają powodzianom

Stołeczni policjanci pomagają powodzianom

Stołeczni policjanci pomagają powodzianom