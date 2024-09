Stołeczni policjanci w pełnej gotowości do pomocy powodzianom Data publikacji 17.09.2024 Powrót Drukuj Dramatyczna sytuacja, z jaką muszą mierzyć się mieszkańcy południa Polski postawiła w stan gotowości również stołecznych policjantów. Do dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zostało skierowanych 47 policjantów (jeden pododdział) Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Z kolei do dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wczoraj wyruszyła kolumna 15 radiowozów i 100 policjantów, a także zostało przekazanych 45 par kaloszy i 94 peleryny.

W akcję ratowniczą na południu Polski zostali skierowani stołeczni policjanci. 47 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie już pomaga powodzianom w walce z wielką wodą na terenie województwa opolskiego. Do dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu natomiast został przekazany sprzęt ochronny w postaci 45 par kaloszy i 94 peleryn. Wczoraj wyjechała tam również kolumna 15 radiowozów i 100 policjantów.

W akcję pomocową zaangażowali się również policjanci z Komisariatu Rzecznego, którzy przeszkolili żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z obsługi łodzi ratunkowych, które będą wykorzystywane na zalanych terenach.

Do przekazania został przygotowany również kolejny sprzęt ochronny: wodery, kalosze, rzutki ratunkowe, czy worki do napełniania piaskiem. Zabezpieczono również sprzęt oświetleniowy w postaci reflektorów (szperaczy) oraz samochód terenowy i łódź ratunkową.

Policjanci wciąż apelują do mieszkańców terenów zagrożonych powodzią o zachowanie spokoju, stosowanie się do poleceń służb i współdziałanie w przypadku konieczności ewakuacji. W myśl naszego motta ,,Pomagamy i Chronimy'' policjanci robią wszystko, by zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i dopilnować ich mienia do chwili, gdy bezpiecznie powrócą do swoich domów.

Tekst: Edyta Adamus

film: sierż. szt. Rafał Markiewicz

