Zlikwidowali kolejne laboratorium narkotykowe

Data publikacji 28.08.2024

Ponad 420 litrów cieczy zawierającej 4-CMC oraz 3 kilogramy gotowych już substancji psychotropowych w postaci klefedronu zabezpieczyli policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową wspierani przez kolegów z innych jednostek. Podejrzani już usłyszeli zarzuty posiadania i wytwarzania wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, substancji psychotropowych, za co grozi im kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował podejrzanych na trzy miesiące.