Wpadł na gorącym uczynku jadąc dopiero co skradzioną toyotą Powrót Drukuj Policjanci stołecznego Wydziału dw. Z Przestępczością Samochodową zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzieże samochodów z terenu Żoliborza i Bielan. Szczegółowa analiza spraw kradzieży toyot prius z tego rejonu pozwoliła kryminalnym wytypować sprawcę. Namierzony 35-latek został zatrzymany na gorącym uczynku, gdy jechał właśnie skradzionym autem do Płocka. W toyocie znajdowały się zagłuszarki GPS i GSM. W działaniach brali udział również policjanci z KRP V i Wydziału Ruchu Drogowego KSP. Podejrzany usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Żoliborz zarzuty usiłowania i kradzieży z włamaniem 11 samochodów.

Funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji zajmujący się przestępczością samochodową analizowali sprawy kradzieży toyot prius, do których doszło w ostatnim czasie na Żoliborzu i Bielanach. Sposób działania w każdym z badanych przypadków wskazywał, że przestępstwa popełniła ta sama osoba, a trop wiódł kryminalnych do Płocka. Policjanci zaplanowali akcję. Mając wiedzę, że doszło do kolejnej kradzieży, przystąpili do działania i przed Zakroczymiem przygotowali blokadę na trasie złodzieja. Kryminalni trafnie wytypowali skrzyżowanie, na którym będzie sprawca.

Gdy mężczyzna czekał przed sygnalizatorem na zmianę świateł, do akcji wkroczyli policjanci i zatrzymali kierującego. W toyocie znajdowały się dwie zagłuszarki GPS i GSM. Zatrzymany 35-latek przyznał funkcjonariuszom, że samochód ukradł z Bielan. Jak się okazało, wtedy jeszcze właściciel pojazdu nie wiedział, że jego auto zostało skradzione. Dowiedział się tego od policjantów.

Zatrzymany przekazał również kryminalnym, że przed kradzieżą próbował ukraść inny samochód, ale mu się nie udało. W kradzieżach mieszkańcowi Płocka pomagała partnerka, która przywoziła go do Warszawy. Ona również została zatrzymana. W trakcie przeszukania mieszkania i garażu, który wynajmował zatrzymany, policjanci znaleźli części z innych kradzionych samochodów.

Zagłuszarki i skradziona toyota zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy, a zatrzymana para trafiła po policyjnego aresztu.

Materiał procesowy, który zgromadzili policjanci z Wydziału w. Z Przestępczością Samochodową i

Komendy Rejonowej Policji Warszawa V dał podstawę do przedstawienia w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Żoliborz 35-letniemu mężczyźnie 10 zarzutów kradzieży z włamaniem samochodów i jednego usiłowania. Jego partnerka podejrzana jest o pomocnictwo w kradzieży. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Żoliborz.

Tekst: mł. asp. Bartłomiej Śniadała

Film: podkom. Rafał Rutkowski