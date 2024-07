Laboratorium klefedronu w powiecie płońskim zlikwidowane Powrót Drukuj Stołeczni policjanci wpadli na trop osób, które na terenie jednej z miejscowości w powiecie płońskim zajmowały się wytwarzaniem klefedronu. Podczas akcji, jaka miała miejsce kilka dni temu na terenie posesji zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 34, 43 i 64 lat, którzy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim usłyszeli zarzuty wytwarzania wspólnie i w porozumieniu znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci klefedronu (4-CMC) w ilości ponad 710 kilogramów. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Ustalenia stołecznych policjantów współpracujących z Prokuraturą Rejonową w Nowym Dworze Mazowieckim doprowadziły ich na jedną z posesji w powiecie płońskim, gdzie miało zostać zorganizowane laboratorium, w którym było wytwarzane 4CMC, czyli tzw. „klefedron”. We wczesnych godzinach porannych dynamicznie, po wcześniejszym sforsowaniu bramy weszli na posesję, gdzie zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 34, 43 i 64 lat.

W jednym z budynków gospodarczych policjanci odkryli profesjonalne laboratorium służące podejrzanym do produkcji środków odurzających. W kolejnym pomieszczeniu kryminalni natrafili na plastikowe kuwety wypełnione narkotykiem w trakcie krystalizacji. Ponadto w kolejnym pomieszczeniu znajdowała się chemia niezbędna do produkcji narkotyków. Policjanci zabezpieczyli pojemniki z kwasem solnym w ilości około 150 litrów oraz acetonem (120 litrów), jak również zgrzewarki, pakiety i torby do próżniowego pakowania, sprzęt laboratoryjny: lejki, łopatki, szpatułki i menzurki, a także trzy reaktory do syntezy narkotyków, każdy o pojemności 310 litrów wyposażone w silniki elektryczne zakończone mieszadłem sterowane elektronicznie oraz system do podgrzewania z termostatem. Dodatkowo na miejscu policjanci natrafili na 120 kanistrów po substancjach chemicznych.

Zabezpieczone półprodukty zostały przewiezione do Laboratorium Kryminalistycznego w Komendzie Stołecznej Policji, gdzie zostały przebadane.

Dalej sprawę przejęli policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KSP, którzy przesłuchali zatrzymanych mężczyzn. W Prokuraturze Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim podejrzani usłyszeli zarzuty wytwarzania wspólnie i w porozumieniu znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci klefedronu (4-CMC) w ilości ponad 710 kilogramów.

Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował zatrzymanych na 3 miesiące.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim.

Tekst: Edyta Adamus

Zdjęcia i film: sierż. szt. Rafał Markiewicz

