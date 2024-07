Uroczysty apel z okazji 105-lecia powstania Policji Państwowej Data publikacji 22.07.2024 Powrót Drukuj Przed Pałacem Mostowskich, siedzibą Komendy Stołecznej Policji odbyły się dziś stołeczne obchody 105-lecia powstania Policji Państwowej. Podczas uroczystości z udziałem kierownictwa Policji i zaproszonych gości, w tym delegacji zagranicznych, odznaczenia państwowe i resortowe, awanse na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienia wręczono kilkudziesięciu policjantom i pracownikom Komendy Stołecznej Policji.

Złożeniem kwiatów pod tablicą „Pamięci Poległych Policjantów” przez Komendanta Stołecznego Policji insp. Dariusza Walichnowskiego rozpoczęły się obchody 105. rocznicy powstania Policji Państwowej w garnizonie stołecznym. Z tej okazji szef stołecznych policjantów złożył również wieniec pod tablicą pamiątkową usytuowaną na fasadzie Pałacu Mostowskich, poświęconą „Pamięci Oficerów i Podoficerów Policji Państwowej II RP – Cichociemnych - Żołnierzy Armii Krajowej”.

Główne uroczystości policyjnego święta zapoczątkował uroczysty apel z okazji 105. rocznicy powstania Policji Państwowej. Wzięli w nim udział m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń, Komendant Stołeczny Policji insp. Dariusz Walichnowski wraz z zastępcami, kierownictwo stołecznej Policji, przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, instytucji współpracujących w obszarze bezpieczeństwa ze stołeczną Policją, instytucji kulturalnych i duchowieństwa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również byli komendanci stołeczni Policji oraz przedstawiciele formacji mundurowych krajów zaprzyjaźnionych oraz oficerowie łącznikowi stacjonujący w Polsce. Obchody honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji.

Dowódca uroczystości nadkom. Przemysław Idec złożył Panu Ministrowi meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów podniesiono flagę na maszt i odegrano Hymn RP. Następnie minutą ciszy i odegraniem utworu „Śpij Kolego” uczczono pamięć poległych policjantek i policjantów.

Szacownych gości powitał Komendant Stołeczny Policji insp. Dariusz Walichnowski, który złożył wszystkim serdeczne podziękowania policjantom i pracownikom Policji – bądźcie dobrzy dla ludzi, pamiętajcie o dewizie po pierwsze człowiek, bądźcie asertywni i bądźcie empatyczni tam, gdzie trzeba pomóc, bądźcie mądrzy w tym, jak realizujecie swoje obowiązki, pamiętając, że dbacie o bezpieczeństwo i w Waszych rękach jest zarówno zdrowie, jak i życie wielu osób. Proszę Was przy tym, abyście nie zapominali o bardzo ważnej rzeczy – bezpieczeństwie własnym. Chciałbym, abyście mogli ze spokojem w codziennej służbie realizować słowa roty ślubowania i byście zawsze pamiętali o naszym motcie, które brzmi „Pomagamy i chronimy”.

Obchodzone co roku Święto Policji jest zawsze doskonałą okazją do uhonorowania policjantów i pracowników Policji za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. W tym roku, podczas uroczystości Medalem za Długoletnią Służbę w Policji wyróżniono 20 funkcjonariuszy stołecznego garnizonu, 10 kolejnych otrzymało odznakę „Zasłużony Policjant”, a 14 osób uhonorowano Medalem za Zasługi dla Policji. Akty mianowania na wyższe stopnie odebrało natomiast 12 policjantów, w tym Zastępca Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Krzysztof Ogroński.

Podczas uroczystości Komendant Stołeczny Policji insp. Dariusz Walichnowski i I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Tomasz Znajdek zostali odznaczeni przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Lecha Parella Medalem „Pro Patria” ustanowionym Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 r. przyznawanym osobom (fizycznym oraz prawnym) w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Łącznie w całym garnizonie stołecznym z okazji policyjnego święta 147 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zostało odznaczonych Medalem za Długoletnią Służbę, 149 funkcjonariuszy otrzymało odznakę „Zasłużony Policjant”, a 17 osób współpracujących z KSP wyróżniono Medalem za Zasługi dla Policji. Z kolei akty mianowania na wyższe stopnie policyjne wręczono ponad 1718 funkcjonariuszom: 225 policjantom w korpusie oficerów, 920 - w korpusie aspirantów i 573 - w korpusie podoficerów i szeregowych Policji.

Liczba zgromadzonych gości świadczy o szacunku, jakim darzymy Was – zaznaczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz – dziękując Wam za budowanie stałego bezpieczeństwa naszego kraju, dziękujemy Wam za wielkie zaangażowanie. Siłą Policji są policjantki i policjanci. To Wasza służba codzienna powoduje to, że czujemy się w naszym kraju bezpiecznie. To Wasza służba powoduje to, że możemy bezpiecznie i spokojnie wychodzić na ulice naszego miasta, to Wam zawdzięczamy cały spokój naszej ojczyzny. Wasze zaangażowanie jest doceniane przez społeczeństwo. Mam nadzieję, że nadal będziecie wypełniać obowiązki policjantów. Czuwajcie nad naszym bezpieczeństwem. Życzę wszystkim policjantom bezpiecznych powrotów do swoich domów. Gratuluję wszystkim wyróżnionym.

Gratulacje odznaczonym i awansowanym złożył również patron honorowy dzisiejszych uroczystości Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń, który złożył wyrazy uznania i podziękowania wszystkim, którzy na co dzień pełnią swoją służbę profesjonalnie, z oddaniem i odwagą – nasza służba i praca wymaga nie tylko ogromnej wiedzy i umiejętności, ale także determinacji i poświęcenia. Każdego dnia stajemy na pierwszej linii, gotowi do niesienia pomocy i zapewnienia ochrony obywatelom naszego kraju. Pamiętajmy, że nie ma nic cenniejszego w naszym zawodzie niż pomoc drugiemu człowiekowi i wdzięczność tych, dla których tę służbę pełnimy.

Komendant główny podkreślił, że dziś nikt nie powinien mieć wątpliwości, że Policja jest filarem bezpieczeństwa naszego kraju – zawsze, gdy nasz kraj staje przed jakimś wyzwaniem, czy to na szczeblu lokalnym, czy centralnym zawsze angażowana jest Policja. Jesteście skuteczni, profesjonalni i zawsze gotowi do pomocy.

Słowa uznania skierował do kolegów policjantów garnizonu stołecznego Przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski - w garnizonie stołecznym ta cienka niebieska linia oddzielająca dobro od ciemnej strony miasta, którą właśnie tworzycie Wy staje się z każdym dniem coraz cieńsza, a służba staje się trudniejsza. Jest to jedno z wyzwań, przed którym stanął Pan Komendant Stołeczny. (...)

Głos podczas uroczystości zabrał też generał w stanie spoczynku nadinsp. Ryszard Siewierski, Komendant Stołeczny Policji w latach 2002 - 2005 - jestem już w stosownym wieku wolności, w tym budynku przepracowałem kilka lat i wspomnieniami się do dzisiaj cieszę. (...) Chciałbym każdemu policjantowi, Paniom i Panom, uścisnąć dłoń szacunku. Policja obchodzi 105 lat istnienia. To różne epoki, pierwsza budowania Policji, potem trudny okres katyński, dalej nieciekawy okres PRL-u i wreszcie rok 1990, od którego mamy Policję demokratyczną. Z mojej perspektywy czasu, uczymy policjantów prawa i dajemy im za zadanie pilnowanie i przestrzeganie prawa, ale musimy ich jeszcze uczyć wrażliwości, ponieważ w zakresie działania policyjnego, krańcowego działania policyjnego są zachowania ludzkie, które są wyrazem najwyższej szlachetności i po drugiej stronie najwyższej nikczemności. W tym obszarze wykonywanie służby wymaga szczególnej odporności wrażliwościowej etycznej. (...) Wykonujemy zadania na rzecz społeczeństwa, które jest dla nas ważne. Bez różnic.

Uroczystość zakończyła musztra paradna i przemarsz Kompanii Reprezentacyjnej Policji Komendy Stołecznej Policji oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

Po części oficjalnej na placu, nie zabrakło pokazów posłuszeństwa i tresury psów służbowych. Jak zwykle dużym zainteresowaniem gości w trakcie pikniku cieszyły się pokazy technik interwencji a także policyjnego sprzętu minersko-pirotechnicznego przygotowane przez policjantów Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

Chętni mogli też zajrzeć do radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych, usiąść na policyjnym motocyklu, a wkładając alkogogle przekonać się, jaki obraz widzi kierowca po spożyciu alkoholu.

Funkcjonariusze pokazywali również: sprzęt wyposażenia indywidualnego, którym posługują się w czasie służby, stanowisko laboratorium kryminalistycznego i ambulans kryminalistyczny. Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyło się daktyloskopowanie osób i ujawnianie śladów biologicznych. Chętni mogli też przyjrzeć się policyjnej łodzi typu Sportis i przypomnieć sobie zasady bezpiecznego zachowania nad wodą.

Pracownicy Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr stołecznej Policji promowali natomiast zawód policjanta. Przedstawicielom klas mundurowych ze szkół garnizonu stołecznego opowiadali o swojej służbie, zaletach tej profesji oraz procedurach rekrutacji. Tłumaczyli dokładnie, jakie kryteria i wymogi formalne powinien spełniać kandydat i odpowiadali na wszystkie pytania osób zainteresowanych w przyszłości służbą w policyjnej formacji.

W ramach 105. rocznicy obchodów Święta Policji w Komendzie Stołecznej Policji została przygotowana wystawa zdjęć ukazujących służbę stołecznych policjantów na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Obchody 105-lecia powstania Policji Państwowej zapoczątkowała uroczysta Msza Święta w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, odprawiona 8 lipca w intencji stołecznych policjantów i pracowników Policji. Mszę w intencji patrona Komendy Stołecznej Policji, podinsp. Mariana Kozielewskiego w 60 rocznicę śmierci odprawił ks. Bartosz Pikul, proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Krzyża w Warszawie, a koncelebrował Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Jacek Kuziel.

Tekst: Edyta Adamus

Zdjecia: Krzysztof Chwała

Film: podkom. Rafał Rutkowski, sierż. szt. Rafał Markiewicz, mł. asp. Jacek Sobociński

https://www.youtube.com/watch?v=AxUQDhLGfP8