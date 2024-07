Skarb Państwa mógł stracić ponad 5 milionów złotych z tytułu nieopłaconej akcyzy za e-papierosy Data publikacji 01.07.2024 Powrót Drukuj Ponad 17 milionów złotych wyniosła czarnorynkowa wartość e-papierosów, które zabezpieczyli policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji. W sumie pracujący nad sprawą funkcjonariusze przejęli prawie 300 tysięcy sztuk e-papierosów, które zawierały ponad 4 tysiące 600 litrów liquidu (płynu do e-papierosów). Podczas działań przeprowadzonych w Wólce Kosowskiej i Tarczynie policjanci zatrzymali dwóch obywateli Indii oraz obywatela Ukrainy, którzy usłyszeli zarzuty uchylania się od obowiązku opodatkowania towaru i tym samym uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku na kwotę ponad 5 milionów złotych.

Policjanci stołecznego Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą wpadli na trop osób, które w swojej przestępczej działalności zajmowały się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości e-papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej.

Działania mające na celu ich zatrzymanie zorganizowali kilka dni temu na terenie Wólki Kosowskiej. Tam zauważyli, jak będący w ich zainteresowaniu mężczyźni, Oplem Movano wjeżdżają na teren składowania kontenerów w Tarczynie i wypakowują z niego do boksu duże ilości kartonów kartonowych pudeł, a następnie odjeżdżają i wracają na teren magazynów, z którego przyjechali.

Policjanci wkroczyli do akcji, kiedy mężczyźni podjechali pod kolejny kontener. Istniało podejrzenie, że mogą się w nim znajdować kolejny towar. Doświadczenie zawodowe ich nie zawiodło. Dwaj obywatele Indii w wieku 37 i 32 lat przekładali do kontenera pudła kartonowe, jak się okazało wypełnione e-papierosami. Ten sam towar został przewieziony przez nich chwilę wcześniej do Tarczyna, gdzie policjanci zatrzymali 46-letniego obywatela Ukrainy.

W trakcie dalszych czynności okazało się, że ten sam towar znajduje się w kolejnym magazynie nieopodal kontenerów. Po podliczeniu całości zabezpieczonego towaru okazało się, że jest to prawie 300 tysięcy sztuk e-papierosów zawierających ponad 4 tysiące 600 litrów płynu do e-papierosów (liquidu) bez polskich znaków akcyzy skarbowej. W rezultacie okazało się, że straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego wynoszą ponad 5 milionów złotych, a czarnorynkowa wartość zabezpieczonego towaru wynosi 17 milionów złotych.

Zatrzymali mężczyźni usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie zarzuty za uchylanie się od obowiązku opodatkowania towaru i tym samym uszczuplenie Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconej akcyzy. Grozi im kara grzywny bądź pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

Tekst: Edyta Adamus