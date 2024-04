Cios w warszawski narkobiznes. Stołeczna policja likwiduje magazyn dilerów Data publikacji 16.04.2024 Powrót Drukuj Kolejne uderzenie w grupy przestępcze handlujące narkotykami było tylko kwestią czasu. Tym razem dilerzy stracili kolejny magazyn. Policjanci zabezpieczyli w sumie ponad 130 kg różnego rodzaju narkotyków o szacunkowej wartości ponad 5 mln zł. Zatrzymano 27 latka, któremu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Stołeczni policjanci ustalili, że na terenie warszawskiego Wawra znajduje się magazyn ze środkami odurzającymi, który zaopatruje sieć warszawskich dilerów. Policjanci wiedzieli, że systematycznie prowadzone działania wpłyną na zachowanie grup przestępczych, które zaczęły liczyć straty. Z rynku przechwytywana była duża ilość narkotyków, co zmusiło grupy przestępcze do ograniczenia jego sprzedaży i znalezienia mu bezpiecznego miejsca poza ścisłym centrum Warszawy. Ten plan się jednak nie powiódł.

Trop doprowadził policjantów na teren jednej z posesji znajdującej się na warszawskim Wawrze. Tam w niepozornie wyglądającym budynku mieszkalnym policjanci przeszukali pomieszczenia, w których odkryli magazyn z narkotykami. W sumie zabezpieczono 130 kg różnego rodzaju środków odurzających. Były wśród nich: 92 kg amfetaminy, 7,5 kg MDMA, 1 kg kokainy, 20 kg marihuany, kilogram metaamfetamina i kolejny kilogram heroiny. Część z nich była już gotowa do sprzedaży, inna znajdowała się dopiero na etapie porcjowania i pakowania. Na miejscu policjanci zabezpieczyli także urządzenia do produkcji amfetaminy, w tym szklane kadzie z zawartością narkotyku w trakcie chemicznej obróbki. Tuż obok znajdowała się hydrauliczna prasa, na której formowano i wyciskano gotowe tabletki oraz wagi i urządzenia do zgrzewania i pakowania. Poszczególne pomieszczenia służyły za magazyn, gdzie w chłodziarkach znajdowały się worki z odpowiednio poporcjowanymi narkotykami, gotowymi na wprowadzenie do obrotu. Szacunkowa wartość zabezpieczonych substancji psychoaktywnych wynosi 5 mln 200 tys zł.

Działania policji zakończyły się zatrzymaniem mężczyzny, który w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga Południe usłyszał zarzut przygotowania wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe, Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Tekst. podkom. Jacek Wiśniewski