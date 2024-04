Magazyn i samochody z papierosami, czyli milionowa kontrabanda Data publikacji 04.04.2024 Powrót Drukuj Stołeczni policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali dwóch mieszkańców Warszawy i zabezpieczyli krajankę tytoniową oraz ponad milion sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, których wprowadzenie do obrotu naraziłoby Skarb Państwa na straty sięgające 1mln 400 tys. zł z tytułu uszczuplenia podatku akcyzowego oraz VAT. 48-latek odpowie za przestępstwo, natomiast 51-latek za wykroczenie karno-skarbowe.

Kilka dni temu funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji przy współpracy z CBŚP Zarząd Lublin na terenie powiatu warszawskiego zachodniego przeprowadzili akcję wymierzoną w przestępczość akcyzową. Działania były efektem wnikliwej pracy operacyjnej, prowadzonej w ostatnim czasie przez kryminalnych. W wyniku realizacji policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Warszawy w wieku 48 i 51 lat oraz zabezpieczyli przeszło milion sztuk nielegalnych papierosów, przechowywanych w kartonowych pudłach oraz ponad 2 kg krajanki tytoniowej. "Lewy" towar magazynowano w budynku mieszkalnym na jednej z prywatnych posesji, a kontrabanda była tam dostarczana zarówno dostawczakiem, jak i samochodem osobowym. Mężczyźni zostali zatrzymani na gorącym uczynku, gdy opróżniali busa z kartonów z zawartością papierosów bez polskich znaków akcyzy, wnosząc je do przydomowego garażu. Policjanci przeszukali budynek oraz pojazdy, rekwirując łącznie 263 pudła, tzw. "pizze", z zawartością 1 052 000 szt. nielegalnych papierosów oraz krajankę tytoniową. Dodatkowo kryminalni zabezpieczyli niemal 9 tys. zł na poczet przyszłych kar.



Wprowadzenie do obrotu takiej ilości nielegalnych papierosów naraziłoby Skarb Państwa na straty sięgające 1 400 000 zł., wynikające z uszczuplenia podatku akcyzowego oraz VAT. Zatrzymani odpowiedzą za przechowywanie nielegalnych wyrobów akcyzowych ( art. 65 kks).

Czynności w sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla Warszawy-Żoliborza.

podkom. Barbara Szczerba