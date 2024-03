„Być policjantem” – finał konkursu Powrót Drukuj Dzisiaj odbył się Finał Konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych klas mundurowych o profilu policyjnym pt. „Być Policjantem”. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, a uroczysta Gala Finałowa w Kinie Muranów. W konkursie udział wzięli uczniowie z dwóch warszawskich liceów.

Organizatorami dzisiejszego konkursu było Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa Urzędu m.st. Warszawy oraz Komenda Stołeczna Policji.

Założenia obejmowały popularyzowanie wśród młodzieży zawodu policjanta, kształtowanie etosu służby oraz pozytywnego wizerunku Policji jako instytucji godnej zaufania, a także edukację poprzez wykorzystanie środków artystycznego wyrazu. Uczestnicy w grupach trzyosobowych przygotowali krótką formę literacką (wiersz, rymowanka itp.) oraz graficzną w postaci plakatu, grafiki, animacji, prezentacji multimedialnej.

W konkursie wzięły udział szkoły ponadpodstawowe z klasami mundurowymi o profilu policyjnym z terenu m.st. Warszawy:

LXXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Michała Konarskiego ul. Okopowa 55A

LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Kowelska 1

Zwycięzcami zostali:

I miejsce – autorzy pracy pt. „Bezpieczne miasto”

II miejsce – autorzy pracy pt. „Współczesny Leonidas”

III miejsce – autorzy pracy pt. „Praca w Policji”

Ponadto komisja konkursowa przyznała indywidualne wyróżnienie autorce pracy pt. „Zgrany duet”.

Uroczyste wręczenie nagród przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy Pana Tomasza Bratka, Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dzierżaka oraz Dyrektora Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Pana Michała Domaradzkiego odbyło się w siedzibie stołecznego ratusza.

Komendant Stołeczny Policji podziękował wszystkim uczestnikom konkursu, jak również pogratulował zwycięzcom. W swojej wypowiedzi zachęcał młodzież do wstąpienia w szeregi Policji oraz do rozwijania swoich pasji i zainteresowań w niebieskim mundurze.

Kolejnym etapem uroczystości była Gala Finałowa w Kinie Muranów w Warszawie, podczas której I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Tomasz Znajdek oraz Zastępca Dyrektora Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Urzędu m.st. Warszawy Pan Jarosław Misztal wręczyli dyplomy, pamiątkowe ryngrafy oraz upominki dla finalistów i autorki wyróżnionej pracy. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze zwycięskimi pracami.

Niezwykle ciekawym akcentem Gali były filmy promujące Komendę Stołeczną Policji, pokazujące codzienną służbę funkcjonariuszy, które powstały dzięki policyjnym filmowcom z Wydziału Komunikacji Społecznej oraz ścisłej współpracy z wydziałami i jednostkami garnizonu stołecznego.

W bardzo ciekawym skrócie przedstawiony został też proces doboru do służby w Policji. W tym wystąpieniu przedstawiono poszczególne etapy rekrutacji, a zainteresowanych podjęciem służby i zdobyciem dodatkowej wiedzy na temat przyjęć do formacji zachęcono do odwiedzenia strony internetowej (REKRUTACJA KSP), a także nawiązania bezpośredniego kontaktu z Sekcją ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji, w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji o procedurze przyjęć do służby w Policji.

Po zakończeniu Gali Finałowej uczniowie wzięli udział w prezentacji sprzętu i wyposażenia policyjnego oraz pokazie posłuszeństwa psów służbowych z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego.

Wśród atrakcji można wymienić policyjną łódź Sportis z Komisariatu Rzecznego Policji, specjalistyczne wyposażenie pirotechników z SPKP, transporter opancerzony TUR policyjnych specjalsów, radiowozy prewencji i ruchu drogowego, sprzęt techniki kryminalistycznej, a także motocykle ze stołecznej drogówki – BMW R 1250 RT.

To było wyjątkowe wydarzenie.

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=W9mx0n4BseI

Tekst: podinsp. Karolina Makos/ kom. Małgorzata Wersocka

Zdjęcia: Daniel Niezdropa

Film: Rafał Rutkowski/Rafał Markiewicz