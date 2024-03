Wpadli członkowie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami Data publikacji 19.03.2024 Powrót Drukuj Stołeczni kryminalni rozbili grupę przestępczą zajmującą się dokonywaniem oszustw metodą „na policjanta” i „na wypadek”. Podczas realizacji przeprowadzonej na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego policjanci zatrzymali 13 osób, wśród nich tzw. „telefonistów”, „logistyków” i „odbieraków”. Wszyscy w Prokuraturze Okręgowej w Warszawiew usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami.

Schemat działania przestępców zatrzymanych kilka dni temu przez policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji opierał się na znanym od dawna procederze oszustw dokonywanych metodą „na policjanta” i „na wypadek”. Sprawcy telefonowali do pokrzywdzonych, informowali ich o policyjnych akcjach przeciwko przestępcom bankowym czy wypadkach z udziałem ich krewnych, a następnie żądali od nich pieniędzy i kosztowności. Poszkodowani, najczęściej osoby starsze, nierzadko przekazywały oszustom oszczędności całego życia. W ten sposób w okresie od lutego 2023 roku do marca tego roku oszukali co najmiej 34 osoby, na kwotę prawie 700 tysięcy złotych.

Podczas szeroko zakrojonej akcji policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji wspierani przez funkcjonariuszy stołecznego Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego, CPKP BOA oraz policjantów SPKP w Warszawie, Kielcach, Łodzi, Białymstoku, Lublinie i Radomiu na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego weszli jednocześnie do mieszkań i zatrzymali 13 osób działających w grupie przestępczej zajmujących się oszustwami.

Wśród zatrzymanych znalazły się osoby, które w całej strukturze pełniły różne role. Dwóch 23-latków i 28-latek zajmowali się telefonowaniem do pokrzywdzonych. Kolejnych ośmiu w wieku od 18 do 68 lat zajmowało się logistyką, a dwóch 22 i 25-latek odbierali pieniądze od poszkodowanych.

W trakcie akcji policjanci oprócz telefonów komórkowych i kart SIM, zabezpieczyli sporą ilość gotówki w różnej walucie, biżuterię, wartościowe zegarki, a także broń gazową.

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec 11 zatrzymanych areszt tymczasowy na 3 miesiące. Dwóch podejrzanych zostało objetych policyjnym dozorem.

Może im grozić kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Tekst: Edyta Adamus

Zdjęcia i film: podkom. Rafał Rutkowski, sierż. szt. Gabriela Putyra

