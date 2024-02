Pożegnanie i wprowadzenie Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. służby wspomagającej Data publikacji 23.02.2024 Powrót Drukuj W Białej Sali Komendy Stołecznej Policji uroczyście z funkcją zastępcy komendanta stołecznego ds. służby wspomagającej pożegnał się insp. Konrad Chmielewski. Jednocześnie zgodnie z decyzją komendanta głównego na to stanowisko została powołana komisarz Judyta Prokopowicz. W uroczystości z udziałem Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dzierżaka i jego zastępców uczestniczyła również kadra kierownicza garnizonu stołecznego.

W Białej Sali Komendy Stołecznej Policji odbyła się uroczystość zdania obowiązków służbowych przez inspektora Konrada Chmielewskiego, Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. służby wspomagającej, który służbę w Policji rozpoczął w 1999 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji.

Do Komendy Stołecznej Policji insp. Chmielewski trafił w 2022 roku, obejmując stanowisko zastępcy komendanta stołecznego ds. służby wspomagającej. W okresie tej służby koordynował i nadzorował realizację wielu ważnych inwestycji, w tym budowę nowych i rozbudowę oraz modernizację dotychczasowych siedzib jednostek Policji.

Inspektora Konrada Chmielewskiego pożegnał Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak: - jestem Ci niezmiernie wdzięczny, że podjąłeś się tego zadania w niezwykle trudnym momencie funkcjonowania tej komendy. Pomogłeś mi przejść przez dwa trudne lata, dlatego chciałbym Ci serdecznie podziękować, nigdy nie zabrakło mi porozumienia i wzajemnej współpracy i wspólnie przebrnęliśmy przez te dwa lata. To, co jest za nami, niech daje nam siłę do tego, co przed nami.

Nie kryjąc wzruszenia insp. Konrad Chmielewski zwrócił się do wszystkich przypominając czasy licealne - byłem tuż przed maturą i pamiętam taki utwór Zofii Nałkowskiej „Medaliony" - ludzie ludziom zgotowali ten los, dzienniki czasów wojny. Odcisnęło to na mnie ogromne piętno, żeby pamiętać o tym, że zawsze po drugiej stronie jest człowiek i zawsze kierowałem się tą dewizą, aby wszystkim pomagać, być uczciwym w stosunku do nich i być asertywnym. I dlatego proszę przyjąć ode mnie największe i szczere podziękowania za możliwość wykonywania służby przez dwa lata w garnizonie stołecznym. Był to to trudny czas, ale dobry. Dziękuję bardzo i wszystkim się kłaniam.

Obowiązki Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. służby wspomagającej od jutra przejmie kom. Judyta Prokopowicz, powołana na to stanowisko przez Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia, którą w ścisłym gronie komendy stołecznej przywitał Komendant Stołeczny nadinsp. Paweł Dzierżak: - Pani Komendant jest nam wszystkim dobrze znana, tutaj stawiała pierwsze kroki w swojej policyjnej karierze zawodowej, a dzisiaj zaczyna kolejny etap na tym zaszczytnym, ale bardzo trudnym stanowisku.(…) Życzę Pani Komendant elastycznego podejścia do tych problemów, sprawnego zarządzania ludźmi, którzy odpowiadają za logistykę, a także satysfakcji z nowego stanowiska i kolejnych wyzwań, ale też sukcesów.

Nowa Pani Komendant podziękowała Komendantowi Stołecznemu Policji za powierzone zaufanie: - to trudny i istotny pion dla funkcjonowania w ogóle Policji, ale przede wszystkim w tym momencie Komendy Stołecznej Policji. Zapewniam Pana Generała i Państwa, że będę realizowała zadania służbowe z dużym zaangażowaniem, ale też chcę Państwa poprosić o wsparcie i współpracę. Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że bez Was to wszystko nie zadziała.

