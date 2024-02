Oszukiwali klientów oferując do sprzedaży produkty lecznicze i ezoteryczne Data publikacji 26.02.2024 Powrót Drukuj Telefonowali do pokrzywdzonych i oferowali im po atrakcyjnych cenach produkty, które miały mieć właściwości lecznicze i ezoteryczne – w ten sposób zorganizowana grupa przestępcza oszukała kilkaset ustalonych i nieustalonych dotąd starszych osób na kwotę kilku milionów złotych. Policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymali osiem osób, które już usłyszały zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Pięciu podejrzanych decyzją sądu trafiło na trzy miesiące do aresztu tymczasowego.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie kilka dni temu na terenie garnizonu stołecznego i Łodzi zatrzymali osiem osób w wieku od 29 do 40 lat, które jak wskazywały ustalenia śledczych, oszukały kilkaset ustalonych i nieustalonych dotąd starszych osób, oferując im podczas rozmów telefonicznych produkty, mające mieć właściwości lecznicze i ezoteryczne.

Podejrzani podczas swej przestępczej działalności stosowali wobec klientów różnego rodzaju zabiegi socjotechniczne i wprowadzali ich w błąd, co do właściwości produktu, jego rzeczywistej wartości rynkowej, indywidualnie przyznawanych i ograniczonych czasowo promocji oraz dofinansowań, indywidualnego dostosowania produktu do potrzeb konkretnego klienta, a także co do zamiaru świadczenia dodatkowych, wliczonych w cenę produktu usług.

Podejrzani po analizie materiałów zgromadzonych przez śledczych usłyszeli w prokuraturze zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw polegających na wprowadzaniu w błąd pokrzywdzonych co do rzeczywistej wartości rynkowej oferowanych i sprzedawanych produktów.

Policjanci podczas zatrzymań zabezpieczyli samochód o wartości 35 tysięcy złotych, 3 tysiące złotych, komputery, telefony i dokumenty. Skierowali też wnioski o wydanie postanowień o zabezpieczeniu majątkowym nieruchomości na łączną kwotę 2 861 tysięcy złotych.

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec pięciu zatrzymanych tymczasowych aresztów, do którego sąd się przychylił. Pozostałe trzy osoby zostały objęte policyjnym dozorem, prokurator zastosował wobec nich poręczenia majątkowe w wysokości odpowiednio od 30 do 15 tysięcy zł, zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymanie dokumentów uprawniających do przekraczania granicy RP.

Sprawa nadzorowana przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Tekst: Edyta Adamus

