Czterech zatrzymanych do sprawy handlu narkotykami. Policjanci zabezpieczyli 17 kg marihuany i ponad 330 tys. złotych Data publikacji 22.02.2024 Powrót Drukuj Zatrzymaniem czterech mężczyzn zakończyła się akcja przeprowadzona przez policjantów ze stołecznego Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową, Centralnego Biura Śledczego Policji i kontrterrorystów z SPKP w Warszawie. Według śledczych podejrzani brali udział w obrocie znacznych ilości środków odurzających oraz udzielali je innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Sąd, na wniosek Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie, zadecydował o tymczasowym areszcie na okres 3 miesięcy wobec mężczyzn. Podczas zatrzymań zabezpieczono ponad 17 kg narkotyków, 330 tys. złotych oraz 10 000 Euro.

W trakcie prowadzonego śledztwa policjanci ze stołecznego Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową przeprowadzili realizację, która miała na celu zatrzymanie podejrzanych do sprawy handlu środkami odurzjącymi. W swoich działaniach byli wspierani przez funkcjonariuszy Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Warszawie CBŚP i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrostycznego Policji w Warszawie. Do zatrzymań doszło na terenie Warszawy. Funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 24 do 49 lat.

Podczas przeszukania mieszkania jednego z podejrzanych policjanci znaleźli 17 kilogramów marihuany. Ponadto na poczet przyszłych kar zabezpieczyli znalezioną przy podejrzanych i w ich mieszkaniach gotówkę w kwocie ponad 330 tys. złotych i 10 450 Euro. Funkcjonariusze zabezpieczyli również telefony komórkowe, wagi elektroniczne i zgrzewarki.

Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie zarzuty dotyczące udziału w obrocie znaczną ilością środków odurzających, a także udzielania ich innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Śledczy zarzucają również podejrzanym uczynienie sobie z tego procederu stałego źródła dochodu.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie, sąd zdecydował o umieszczeniu wszystkich zatrzymanych w tymczasowym areszcie na okres 3 miesięcy.

Tekst: sierż. Brtłomiej Śniadała

Foto i film: WKS KSP, WPN KSP, CBŚP

Zatrzymani do sprawy handlu narkotykami

