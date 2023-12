Zarzuty dla 60-latka podejrzanego o pedofilię

Data publikacji 08.12.2023 Powrót Drukuj

60-letni mężczyzna odpowie za nakłanianie małoletniej do utrwalania treści pornograficznych z jej udziałem i przesyłania mu nagich zdjęć, jak również doprowadzenia dziewczynki do wykonania innych czynności seksualnych, groźby upublicznienia materiałów pornograficznych oraz przesyłania poszkodowanej filmów ze swoim udziałem. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów kryminalnych i dochodzeniowo-śledczych Komendy Stołecznej Policji. Decyzją sądu już trafił do tymczasowego aresztu na trzy miesiące.