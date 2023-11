Od zainteresowań Państwem Islamskim do podłożenia ładunku w Warszawie Data publikacji 20.11.2023 Powrót Drukuj Za spowodowanie zagrożenia i sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz przygotowania do spowodowania takiego zagrożenia odpowie 38-latka, podejrzana o to, że z 10 na 11 listopada tego roku podłożyła ładunek wybuchowy na jednej z ulic na warszawskim Śródmieściu. Kobieta zainteresowana sprawami Bliskiego Wschodu została zatrzymana w okolicach Wrocławia przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. 38-latka decyzją sądu została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące.

Operacyjne działania policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I doprowadziły do ustalenia danych osoby, która z 10 na 11 listopada 2023 roku około 2.00 w nocy podpaliła ładunek wybuchowy na jednej z ulic w centrum Warszawy. Prowizoryczne urządzenie wybuchowe wypełnione pojemnikami z gazem i gwoździami mogło spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu ludzi, dlatego służby niezwłocznie zajęły się ustalaniem osoby odpowiedzialnej za jego podłożenie.

Dzięki zabezpieczonemu do sprawy monitoringowi śródmiejscy policjanci skupili swoje działania na kobiecie, która została uchwycona przez kamerę w miejscu podłożenia ładunku, a następnie przemieszczając się ulicami stolicy, dotarła na Dworzec Centralny, skąd odjechała pociągiem w kierunku Wrocławia, a następnie udała się do miejsca swojego zamieszkania w gminie Strzelin.

Wyjaśnieniem sprawy w dalszej kolejności zajęli się policjanci stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, którzy we współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 38-letnią kobietę w miejscu zamieszkania.

Podczas przeszukania okazało się, że zatrzymana interesuje się sytuacją, jaka ma miejsce na Bliskim Wschodzie. Policjanci zabezpieczyli przedmioty i gadżety związane z Państwem Islamskim oraz przedmioty, które mogły posłużyć do skonstruowania kolejnego ładunku wybuchowego.

38-latka została przewieziona do Warszawy, gdzie w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście usłyszała zarzuty spowodowania zagrożenia i sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz przygotowania do spowodowania takiego zagrożenia.

Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował 38-latkę na trzy miesiące.

Tekst: Edyta Adamus