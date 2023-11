Sprawa podwójnego zabójstwa z 2012 roku rozwiązana Powrót Drukuj Za podwójne zabójstwo odpowie 67-latek, który wczoraj w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszał zarzuty. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w maju 2012 roku w pobliżu ogródków działkowych przy ulicy Wolickiej w Warszawie zastrzelił turystów z Hamburga.

Policjanci stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw doprowadzili do Prokuratury Okręgowej w Warszawie odbywającego karę w Zakładzie Karnym we Włodawie 67-latka, który jest podejrzany o zabójstwo w maju 2012 r. pary niemieckich turystów.



Prokurator przedstawił mężczyźnie dwa zarzuty zabójstwa, osobno do każdego pokrzywdzonego oraz posiadania broni palnej.



Przypomnijmy. Do zabójstwa przypominającego egzekucję doszło w maju 2012 roku w pobliżu ogródków działkowych przy ulicy Wolickiej w Warszawie. Spacerowicze natrafili wtedy na zwłoki kobiety leżące obok czerwonego kampera. W samochodzie znajdował się mężczyzna z raną postrzałową głowy, który zmarł po przewiezieniu do szpitala. Okazało się, że byli to turyści z Niemiec, którzy zostali zastrzeleni z broni palnej.

tekst: Edyta Adamus