Policjanci odznaczeni w przeddzień Święta Niepodległości Data publikacji 08.11.2023 - To szczególna okazja, aby w przededniu Święta Niepodległości podziękować Wam za codzienną służbę i wysiłek, jaki wkładacie w realizacją obowiązków służbowych. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem dzisiaj w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Spraw Wewnętrznych wręczyć Wam te szczególne odznaczenia - tymi słowami Komendant Stołeczny Policji zwrócił się do wyróżnionych medalami i odznakami oraz mianowanych na wyższe stopnie służbowe policjantów. Podczas uroczystości łącznie zostało odznaczonych 89 funkcjonariuszy, a akty mianowania odebrało z rąk Komendanta Stołecznego 9 funkcjonariuszy.

W Białej Sali Pałacu Mostowskich Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak wraz z I zastępcą ds. kryminalnych insp. Krzysztofem Smelą wręczył 89 komendantom, naczelnikom komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji oraz policjantom odznaczenia i medale nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Złoty medal z Długoletnią Służbę otrzymał insp. Piotr Wałowski, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, podinsp. Andrzej Borycki, Zastępca Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP i podinsp. Beata Załęcka z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. Srebrny medal za Długoletnią Służbę trafił do nadkom. Krzysztofa Pijanowskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie, mł. insp. Renata Skotnicka, I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III, podinsp. Marek Pepel, Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP, kom. Radosław Dwórznik z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V oraz asp. szt. Mariusz Wicha z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP. Brązowy medal odebrali asp. szt. Łukasz Janiszewski z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie i asp. szt. Leszek Barkowski z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgromadzeni w Białej Sali funkcjonariusze zostali odznaczeni Odznaką „Zasłużony Policjant”. Złota Odznaka „Zasłużony Policjant” pojawiła się na piersi pięciu policjantów. Odznaką „Zasłużony Policjant” w kolorze srebrnym zostało wyróżnionych 17-tu policjantów, natomiast w kolorze brązowym 57-u funkcjonariuszy.

Podczas dzisiejszej uroczystości wręczone zostały też akty mianowania. W korpusie oficerów starszych: na stopień inspektora został awansowany mł. insp. Marek Żyra, Komendant Rejonowy Policji Warszawa I, na stopień młodszego inspektora podinsp. Łukasz Czyżykowski, I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I, podinsp. Tomasz Tabor, I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI oraz podinsp. Rafał Pałdyna, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie. Podinspektorem Policji zostali nadkom. Krzysztof Funkiendorf, Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie, nadkom. Robert Matusik, Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII oraz nadkom. Paweł Mikitiuk, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KSP. W korpusie oficerów młodszych Policji na stopień nadkomisarza awansowali: kom. Patryk Wardal, Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową KSP i kom. Monika Domańska, Zastępca Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KSP.

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak: - dla mnie to wielki zaszczyt, że mogłem wręczyć Wam te odznaczenia i medale. Jestem przekonany, że to również zaszczyt dla Was. To wyróżnienia za Wasza nienaganną służbę, za poświęcony czas. Cieszę się, że tę uroczystość można było zorganizować w przeddzień Święta Niepodległości, która to , jak dziś wszyscy widzimy, jest ogromnie krucha. (…)

Tekst: Edyta Adamus

Zdjęcia: asp. szt. Krzysztof Chwała

Film: podkom. Rafał Rutkowski, sierż. szt. Rafał Markiewicz

