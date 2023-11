55 policjantów wypowiedziało rotę ślubowania Data publikacji 08.11.2023 Powrót Drukuj Uroczysta zbiórka z okazji ślubowania funkcjonariuszy odbyła się w Białej Sali Komendy Stołecznej Policji. Po złożeniu meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji wprowadzono poczet sztandarowy, po czym 9 policjantek i 46 policjantów, którzy pomyślnie przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, wypowiedziało słowa roty za Komendantem Stołecznym nadinsp. Pawłem Dzierżakiem.

„… ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…) pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom RP, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych (…) strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej (…)” – te słowa roty w obecności najważniejszych symboli: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, flagi państwowej oraz sztandaru Komendy Stołecznej Policji wypowiedziało dziś 55 nowych policjantów.

Do nowych policjantów i policjantek zwrócił się Komendant nadinsp. Paweł Dzierżak – jestem dumny z tej chwili, w której możemy wspólnie uczestniczyć i celebrować ten niezwykle ważny dla Was moment. Spotykamy się w przededniu Święta Niepodległości, aby przyjąć od Was słowa roty ślubowania, w którym zobowiązujecie się wykonywać obowiązki, które ustawowo przypisane są funkcjonariuszom Policji. To ogromne wyzwanie dla Was, ale również wielki honor i zaszczyt, by założyć mundur i wyjść na ulicę i służyć ludziom, dla których pełnimy służbę. To ważne i trudne zadanie, które przed Wami stoi. Bardzo mnie cieszy Wasza obecność tutaj, która jest efektem wielomiesięcznego postępowania kwalifikacyjnego, wielu testów, egzaminów, które oceniały Waszą przydatność do służby. A jest ona szczególna dlatego, że służy Państwu, a co za tym idzie wszystkim obywatelom.

- Skoro zdecydowaliście się na taki wybór to znaczy, że dla jest dla Was ważny inny człowiek, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i publicznego Państwa i zapewnienia spokoju, który jest podstawową potrzeba każdego człowieka – podkreślił Komendant stołeczny.

Nadinspektor Dzierżak zaznaczył, że nowi policjanci wstępują do służby w bardzo trudnym momencie: - przed Wami bardzo ciężka droga, bardzo ciężka służba, bardzo żmudna, ale dzisiejszy dzień to również spełnienie Waszych marzeń. To koniec wielomiesięcznego okresu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

Komendant stołeczny zwrócił się też do przybyłych na ślubowanie najbliższych nowych funkcjonariuszy – to Wasza zasługa, że ci młodzi ludzie zdecydowali się wybrać taką drogę zawodową, jesteście skuteczni w procesie wychowawczym i chciałbym Wam serdecznie za to podziękować.

Jednocześnie Pan Komendant pogratulował nowo przyjętym policjantom wyboru drogi zawodowej i życzył wielu sukcesów, jak również pomyślności zawodowej i osobistej, nie ukrywając, że policjanci są oczekiwani w szeregach policyjnych, na ulicach, w służbie patrolowej i prewencyjnej.

Do gratulacji z okazji ślubowania nowych policjantów dołączył także Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Jacek Kuziel – jesteście od dzisiaj na służbie. Czasami będziecie musieli stawać w obronie, czy to drugiego człowieka, czy mienia, czy po prostu bezpieczeństwa Państwa. Nie jest to służba łatwa. Czasy nie są łatwe i proste, nie wiadomo co nam przyniesie opatrzność. Musicie być gotowi do tego, żeby stanąć na czele i bronić niepodległości, bronić naszej Ojczyzny.

Policjanci rozpoczną kilkumiesięczny kurs, podczas którego zdobędą wiedzę oraz umiejętności niezbędne w służbie.

Po ukończeniu szkolenia podstawowego policjanci rozpoczną pracę w stołecznym garnizonie.

Tekst: Edyta Adamus

Zdjęcia: asp. szt. Krzysztof Chwała

Film: podkom. Rafał Rutkowski, sierż. szt. Rafał Markiewicz

