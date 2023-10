„Stołeczni” - premierowy odcinek z serii filmów o pracy policjantów Data publikacji 13.10.2023 Powrót Drukuj Komenda Stołeczna Policji przedstawia pierwszy z serii filmów pod wspólnym tytułem „Stołeczni” poświęconych pracy policjantów z poszczególnych wydziałów. W każdym odcinku pokazujemy niewątpliwe uroki, ale i trudy tej niebezpiecznej służby. Każdy odcinek pokazuje specyfikę innego wydziału. Premierowy odcinek poświęcony jest codziennej pracy policjantów Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego.

Od kilku miesięcy towarzyszymy z kamerą policjantom pełniącym służbę w Komendzie Stołecznej Policji. Chcemy pokazać, jak różne są zadania, które realizuje policja. Są w pracy o różnych porach, służbę pełnią w mundurze albo w ubraniu cywilnym. Łączy ich pasja, zaangażowanie i to „coś”, czego nie da żadna inna praca. To także lojalność, oddanie i odwaga, gdyż każdego dnia narażają swoje życie w walce ze złem, przemocą i brutalnym światem przestępczym.

Każdego dnia w Wydziale Wywiadowczo-Patrolowym 150 policjantów realizuje swoje zadania związane ze zwalczaniem przestępczości pospolitej i zatrzymywaniem sprawców „na gorącym uczynku”.

To właśnie w tym wydziale działa jedyna w kraju, elitarna Sekcja III, tzw. „Kieszonki”, która specjalizuje się w zwalczaniu przestępczości kieszonkowej. Krawiec, tycer czy świeca - to ich szukają na co dzień w komunikacji miejskiej, tłocznych bazarach i centrach handlowych. Są także zmorą dla dilerów narkotykowych i pospolitych przestępców chcących utrzymać się w przestępczym biznesie. Towarzyszą im Hera, Diler, Feta, czy Bilbo - czworonożni podopieczni, których praca jest nieoceniona. Każdego dnia ich nosy tropią sprawców albo szukają narkotyków. Na stanie stołecznego WWP jest także 20 koni, głównie rasy śląskiej, wielkopolskiej i hanowerskiej. Policjanci referatu konnego biorą udział w zabezpieczeniach terenów zielonych na imprezach masowych, a także patrolują parki i tereny przyległe do Wisły. Tylko w tym roku policjanci WWP zatrzymali 1300 osób.

Niebawem kolejne odcinki pokazujące kulisy pracy policjantów „Stołecznych”. Następnym razem emocje zapewnią policjanci Wydziału Ruchu Drogowego.

Tekst: podkom. Jacek Wiśniewski