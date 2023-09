17 kilogramów marihuany i haszyszu nie trafi na rynek

Data publikacji 29.09.2023

Współpraca funkcjonariuszy stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową z policjantami CBŚP Zarząd w Kielcach doprowadziła do zatrzymania 44-latka, który odpowie za posiadanie 17 kilogramów marihuany i przygotowania narkotyku do wprowadzenia do dalszego nielegalnego obrotu. Mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.