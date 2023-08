Owocowe żelki z zawartością narkotyku. Zatrzymany 32-latek Data publikacji 23.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Narkotyki w cukierkach, ziele konopi i haszysz to zabezpieczone przez policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji środki odurzające i substancje psychotropowe. Zatrzymany 32-latek usłyszał zarzut posiadania i przygotowania do wprowadzania do obrotu zabezpieczonych narkotyków. Zgodnie z decyzją sądu, podjętą na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa - Żoliborz w Warszawie, mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu.

Narkotykowi przestępcy w produkcji różnego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych nie znają granic. Podczas jednej z ostatnich realizacji stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową policjanci wśród zabronionych prawem substancji zabezpieczyli nielegalne substancje, w tym różnokolorowe żelki z zawartością środka odurzającego w postaci Delta-9-THC.

Żelki te znajdowały się w 152 opakowaniach posiadających napisy znanej i popularnej na rynku firmy spożywczej. Miały trafić do obrotu wspólnie z zabezpieczonymi 300 gramami ziela konopi oraz 1120 gramami haszyszu.

Działania policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KSP miały miejsce na warszawskich Bielanach. Śledczy podczas prowadzonych czynności służbowych ustalili, że jeden z mieszkańców tej dzielnicy może posiadać i rozprowadzać znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Kiedy pojawili się na jednej z ulic, zauważyli, jak będący w ich zainteresowaniu mężczyzna wspólnie z kolegą wynosi z mieszkania paczki i wkłada je do zaparkowanego nieopodal samochodu marki Chrysler. W tym momencie policjanci postanowili niezwłocznie przystąpić do działania. Przeszukali samochód, w którym znaleźli buteleczki z nieznaną substancją oraz żelki.

Następnie, w trakcie przeszukania mieszkania i kolejnego samochodu użytkowanego przez 32-latka ujawnili i zabezpieczyli wagę elektroniczną, zgrzewarkę próżniową wraz z pakietami foliowymi oraz urządzenie elektroniczne do drukowania etykiet

Zatrzymany 32-latek trafił do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty posiadania i przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości zabronionych prawem substancji. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury, wskazując jednocześnie, że zgromadzony na obecnym etapie postępowania materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzuconego mu czynu.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz.

Tekst: Edyta Adamus

