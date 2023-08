Kość słoniową oferował do sprzedaży bez wymaganych świadectw Data publikacji 28.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Prawie 230 eksponatów, m.in. z kości słoniowej bez wymaganych pozwoleń i świadectw CITES zabezpieczyli policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji we współpracy z ekspertami z Krajowej Administracji Skarbowej, w dwóch galeriach sztuki w Tarnowie i Krakowie. Eksponaty trafiły na przechowanie do Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Tarnowie.

Policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą od pewnego czasu weryfikowali we współpracy z Departamentem Ceł Ministerstwa Finansów informacje dotyczące możliwego handlu kością słoniową. Z wiedzy posiadanej przez funkcjonariuszy wynikało, że w Tarnowie i Krakowie znajdują się galerie, które oferują do sprzedaży wyroby z kości słoniowej, opisane jako antyki, w większości pochodzące z Azji. W trakcie prowadzonych czynności policjanci ustalili, że właściciel galerii nie posiada wymaganych od 2022 roku zezwoleń i świadectw CITES na sprzedaży tego rodzaju okazów wydawanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W związku z tym, z udziałem ekspertów z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów oraz małopolskiej KAS z zakresu identyfikacji okazów CITES, policjanci przeprowadzili w obu galeriach czynności, których celem było zwalczanie przestępstw popełnianych ma szkodę gatunków zagrożonych wyginięciem roślin i zwierząt (CITES). Dodatkowo funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białystoku oraz Małopolskiego UCS w Krakowie dokonali kontroli w zakresie prowadzenia przez podmiot wyspecjalizowany w obrocie zabytkami prowadzenia ksiąg ewidencyjnych oraz legalności pochodzenia obiektów znajdujących się na rynku sztuki.

Podczas działań w obu galeriach policjanci zabezpieczyli prawie 230 okazów, wśród których znajdują się eksponaty z kości słoniowej, kłów morsa, koralowce rafotwórcze, a także wyrób ze skóry krokodyla. Wszystkie zabezpieczone wyroby antyczne nie miały wymaganych prawem świadectw CITES, w związku z czym nie powinny zostać wystawione do sprzedaży. Ponadto zabezpieczono przedmioty, które właściciel galerii oferował do sprzedaży jako kość słoniową, a w rzeczywistości nie były z niej wykonane.

Zabezpieczone eksponaty zostały przekazane na przechowanie do Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

W sumie policjanci wraz z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej zabezpieczyli w obu galeriach przedmioty o wartości około 600 tysięcy złotych.

Dalej sprawą zajęli się policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, którzy współpracują z tamtejszą Prokuraturą Rejonową. Sprawa jest prowadzona w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów art. 128 ustawy o ochronie przyrody, który to czyn podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Tekst i zdjęcia: Edyta Adamus

Film: podkom. Rafał Rutkowski