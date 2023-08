Jak prawidłowo przewozić dzieci w fotelikach? Data publikacji 04.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Komenda Stołeczna Policji we współpracy z Centrum Medyczne Puławska przygotowała film dotyczący bezpiecznego przewożenia dzieci w fotelikach. Dowiecie się z niego, jak poprawnie dopasować fotelik do wzrostu, wagi i wieku dziecka oraz co zrobić z dzieckiem w przypadku zdarzenia drogowego.

Zgodnie z obowiązującym prawem, dzieci mające mniej niż 150 cm muszą być przewożone w fotelikach samochodowych. O tym, jak ważny jest prawidłowy wybór fotelika nie trzeba nikomu tłumaczyć, chodzi tu przecież o bezpieczeństwo naszych pociech. Zastanawiając się, jaki fotelik będzie najlepszy dla naszego dziecka, powinniśmy wziąć pod uwagę jego wzrost i wagę, a dopiero później wiek. Pamiętajmy, że dzieci w różnym wieku mogą być drobniejsze lub wyrośnięte w porównaniu do swoich rówieśników. Zwróćmy też uwagę, czy fotelik samochodowy, który chcemy kupić spełnia wszystkie warunki techniczne określone w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ. Musimy również sprawdzić przed zakupem fotelika, czy dany model pasuje do naszego samochodu. Ze względu na różną budowę i kąt nachylenia siedzeń poszczególnych pojazdów, zróżnicowane fasony fotelików oraz to, czy nasz pojazd posiada system Isofix, może oznaczać, że nie da się bezpiecznie przewozić dziecka w źle dobranym foteliku.

Mamy dobrze dobrany fotelik samochodowy, teraz trzeba pamiętać, aby:

- poprawnie go przypiąć, zwracając uwagę, czy mocujemy go pasami, czy też systemem Isofix,

- poprawnie zapiąć dziecko, sprawdzając ułożenie pasa na nogach, ramionach oraz klatce piersiowej,

- dopasowujemy zagłówek do wzrostu dziecka,

- w zależności od typu fotelika, sprawdzamy też czy baza fotelika jest dobrze zamontowana, czy jej baza leży na kanapie oraz czy noga stabilizująca jest poprawnie zamontowana. Pamiętajmy, aby docisnąć całą konstrukcję do oparcia fotela.

Co w przypadku, jeżeli dojdzie do zdarzenia drogowego? Pierwszym odruchem rodziców tuż po zdarzeniu jest jak najszybsze wyciągnięcie dziecka z fotelika samochodowego. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie. Pamiętajmy, że fotelik stabilizuje kręgosłup i zapobiega dalszym urazom, dlatego jeżeli jest bezpiecznie, sytuacja nie stwarza dalszego zagrożenia to pozostaw dziecko w foteliku do przyjazdu ratowników medycznych. Jeżeli natomiast dziecko straci przytomność i przestanie oddychać, wyciągnij je natychmiast z fotelika i przejdź do resuscytacji krążeniowo oddechowej.

Pamiętajmy, że prawidłowe przewożenie dzieci w fotelikach pozwala dbać o ich bezpieczeństwo.

tekst: sierż. szt. Rafał Markiewicz

film i zdjęcia: sierż. szt. Rafał Markiewicz

