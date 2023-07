Święto Policji w garnizonie stołecznym Data publikacji 28.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Odznaczenia państwowe, resortowe, nagrody i nominacje na wyższy stopień służbowy były częścią tegorocznych obchodów Święta Policji w garnizonie stołecznym. W uroczystości, która odbyła się na dziedzińcu nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, udział wzięli Zastępca Komendanta Głównego Policji, Komendant Stołeczny Policji wraz z zastępcami, kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych stołecznego garnizonu, a także przedstawiciele instytucji, które na co dzień współpracują z Policją. Obchodom towarzyszyła Orkiestra oraz Kompania Reprezentacyjna Policji.

Złożeniem kwiatów pod tablicą „Pamięci Poległych Policjantów” przez Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dzierżaka rozpoczęły się obchody 104. rocznicy powstania Policji Państwowej w garnizonie stołecznym, które w tym roku odbywały się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora Jarosława Szymczyka.

Oficjalne święto odbyło się na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Dowódca uroczystości złożył Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów, podniesiono flagę na maszt i odegrano Hymn RP.

Następnie minutą ciszy i odegraniem utworu „Śpij Kolego” uczczono pamięć poległych policjantek i policjantów. Obchody 104. rocznicy powstania Policji Państwowej w garnizonie stołecznym zostały połączone z oddaniem nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Szacownych gości powitał Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak, który na wstępie podsumował działania Komendy Stołecznej Policji na przykładzie jednego zwykłego dnia służby stołecznych policjantów, przedstawiając skalę stołecznych obowiązków: - każdego dnia stołeczni policjanci realizują 1900 służb patrolowo-obchodowych, przeprowadzają ponad 1800 interwencji, legitymują ponad 5200 osób, wykrywają średnio 150 przestępstw oraz ustalają 90 podejrzanych. Efekty tej codziennej służby przekładają się na poczucie bezpieczeństwa, co potwierdzają ostatnie badania opinii społecznej CBOS z maja tego roku. Aż 96% badanych czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Jest to najwyższy miernik i wyznacznik naszej codziennej służby skupionej przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom garnizonu stołecznego.

Komendant stołeczny w swoim przemówieniu zaakcentował rolę wdrażania funduszy z Programu Modernizacji Policji, który został poparty przez parlamentarzystów, między innymi obecną na uroczystości Panią Senator Marię Koc i który przyczynił się do podniesienia komfortu służby funkcjonariuszy: - dzięki rządowemu programowi Modernizacji Policji w ostatnich sześciu latach wydatkowaliśmy ponad 132 miliony złotych, a obecnie realizujemy kolejne zadania inwestycyjne, które zmieniają stołeczną infrastrukturę stołecznych jednostek, jak chociażby budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, a także kompleksowa modernizacja siedziby Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji.

Komendant Stołeczny podziękował za wsparcie administracji rządowej i jednostkom samorządu terytorialnego, a także wszystkim zaprzyjaźnionym służbom porządkowym oraz wszystkim komendantom, naczelnikom, kierownikom, jak i policjantom i pracownikom cywilnym za postawę, zaangażowanie, poświęcenie, wytrwałość i odporność psychiczną i pogratulował przyznanych medali i odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie policyjne: - życzę zawodowej satysfakcji, zasłużonych awansów oraz przekonania, że razem możemy budować trwałe bezpieczeństwo, w życiu osobisty życzę natomiast pomyślności, zdrowia i realizacji wszystkich zamierzeń, dziękując przy okazji Waszym najbliższym za wyrozumiałość wobec wybranej przez Was profesji.

Kolejnym punktem obchodów Święta Policji było wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych, a także aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Złotym Medalem „Za długoletnią służbę” przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej został uhonorowany I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela. Medal wręczył Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak odznakami udekorowali pozostałych wyróżnionych policjantów.

W tym wyjątkowym dniu Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznakę „Zasłużony Policjant” nadano 142 funkcjonariuszom w uznaniu ich szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Odznaczeniem za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań formacji, jakim jest „Medal za zasługi dla Policji” uhonorowano dwie osoby: Wicewojewodę Mazowieckiego Pana Sylwestra Dąbrowskiego i Pana Adama Kurka, pracownika cywilnego w KPP w Mińsku Mazowieckim.

Tegoroczne obchody 104. rocznicy powstania Policji Państwowej to także czas mianowań policjantów na wyższe stopnie służbowe. W garnizonie stołecznym na wyższe stopnie policyjne w korpusie oficerów starszych mianowano 48 funkcjonariuszy, w korpusie oficerów młodszych – 137, w korpusie aspirantów – 600, a w korpusie podoficerów i szeregowych Policji – 481 funkcjonariuszy.

W swoim wystąpieniu Komendant Stołeczny Policji wskazał na nowy obiekt policji w Mińsku Mazowieckim, który został oddany do dyspozycji funkcjonariuszy przy okazji obchodów święta Policji.

Zastępca Komendanta Głównego Policji wraz z Komendantem Stołecznym Policji złożył na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim insp. Sławomira Rogowskiego symboliczny klucz do nowej siedziby komendy, którą chwilę później poświęcił biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej Romuald Kamiński, któremu towarzyszył kapelan KPP w Mińsku Mazowieckim ks. płk. Adam Prus oraz kapelan stołecznej Policji ks. Jacek Kuziel.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej zwracając się do policjantów wspomniał słowa, jakie niespełna 100 lat temu wypowiedział do policjantów Bronisław Pieracki, legionista, żołnierz, pułkownik Wojska Polskiego, a także minister spraw wewnętrznych w latach 1931-1934: - Święto Policji to jest czas, kiedy powinniśmy na chwilę przystanąć, upamiętnić historie naszej formacji, wspomnieć nasze koleżanki, kolegów, którzy uczyli nas tego pięknego, ale niezwykle trudnego zawodu, ale również jest to czas, żeby opowiadać i doceniać pracę i służbę tych, którzy tę historię tworzą tu i teraz, którzy z naszą formacją związali się rotą ślubowania, a służba w Policji jest niezwykle wymagająca. Na zdarzeniach czynnościach oczekuje się od nas, abyśmy byli twardzi, abyśmy na chłodno potrafili ocenić każdą sytuację, jednocześnie ważne jest, abyśmy mieli w sobie empatię, wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka. To strasznie trudne połączenie, ale gdy się to udaje możemy liczyć na to, co w naszym zawodzie jest najpiękniejsze, czyli na wdzięczność tych, którym służymy i którym pomagamy. (…) Jestem tu dzisiaj, aby Wam podziękować. Za Wasze zaangażowanie i za to, że – jak mówi rota ślubowania – stojąc na straży bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, jesteśmy – jeżeli zajdzie taka potrzeba – gotowi do najwyższego poświęcenia.

Życzenia stołecznym policjantom złożył również Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski. Podziękowania napłynęły również od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uroczystości towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz Kompania Reprezentacyjna Policji wraz z pocztem sztandarowym Komendy Stołecznej Policji i Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zgromadzeni mogli obejrzeć defiladę w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Policji przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, która odegrała „Warszawiankę”.



Tekst: Edyta Adamus

Film: sierż. szt. Rafał Markiewicz, sierż. szt. Gabriela Putyra

Zdjęcia: Marek Szałajski