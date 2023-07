Nielegalne papierosy nie trafią na rynek Data publikacji 14.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Działania policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji zapobiegły uszczupleniu Skarbu Państwa na kwotę prawie 540 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali do sprawy mężczyznę, który Peugeotem Boxerem przewoził 440 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Kolejne nielegalne papierosy w ilości prawie 2 tysięcy sztuk ukrył w innym samochodzie. Mężczyzna będzie odpowiadał za paserstwo akcyzowe oraz z art. 305 Ustawy prawo własności przemysłowej .

Ustalenia policjantów ze stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą pozwoliły im podjąć obserwację mężczyzny, co do którego zachodziło podejrzenie, że może zajmować się wprowadzaniem do obrotu papierosów bez polskiej akcyzy skarbowej.

W trakcie realizacji policjanci zauważyli, jak mężczyzna na parkingu przy ul. Skarbka z Gór wsiada do Peugeota 508 i kieruje się do Zielonki. Tam przy jednym ze sklepów przesiada się do Peugeto Boxera, którym przemieszcza się do miejscowości Ossów, gdzie wjeżdża na jedna z posesji. Po upływie kilkunastu minut mężczyzna opuszcza posesję. W związku z podejrzeniem, że z posesji mógł zabrać nielegalne papierosy policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu mężczyzny do kontroli. Niestety mimo użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierujący peugeotem nie zatrzymał się do kontroli. Policjanci podjęli pościg za uciekającym, który zakończył się w miejscowości Kolno zatrzymaniem mężczyzny.

W kierowanym przez 63-latka busie policjanci znaleźli i zabezpieczyli 44 tysięcy sztuk papierosów bez polskiej akcyzy skarbowej. Kolejne prawie 2 tysiące odnaleźli w zaparkowanym w Zielonce Peugeocie 508.

W efekcie podjętych działań przez policjantów wydziału zostało zabezpieczone prawie 440 tysięcy sztuk papierosów. Łączna suma uszczupleń na szkodę Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy wyniosła prawie 540 tysięcy złotych. Wszystkie zabezpieczone papierosy posiadały na filtrze zastrzeżony znak towarowy znanego producenta papierosów.

Zatrzymany w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga Północ usłyszał zarzut paserstwa akcyzowego. Będzie odpowiadał również z art. 305 Ustawy prawo własności przemysłowej. Te zarzuty zostaną uzupełnione o zarzut niedostosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu.

Tekst: Edyta Adamus

