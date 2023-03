Podawali się za policjantów, podczas napadów byli bardzo brutalni. Złodzieje aut i nie tylko zatrzymani przez stołeczną samochodówkę Data publikacji 21.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 14-tu mężczyzn w wieku 30 – 52 lat zatrzymanych przez stołeczny Wydział do Walki z Przestępczością Samochodową wspólnie z CBŚP Zarząd w Warszawie, w Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie usłyszało m.in. 10 zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 60 zarzutów za kradzieże z włamaniem i usiłowanie kradzieży z włamaniem samochodów, 15 zarzutów za kradzieże z włamaniem do bankomatów, ponadto rozboje i pozbawienie wolności podając się za funkcjonariuszy policji oraz paserstwo. Decyzją sądu 12 z nich zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji wspólnie z CBŚP rozpracowali działającą od 2014 roku do chwili obecnej grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami samochodów, napadami na bankomaty oraz napadami, podczas których przestępcy podawali się za policjantów.

Operacyjne ustalenia dotyczące ustalenia pełnego składu grupy funkcjonariusze rozpoczęli w lipcu ubiegłego roku. W ich trakcie wykorzystali szereg metod pracy operacyjnej. Równolegle prowadzili również czynności procesowe. W wyniku tych działań zebrali materiał dowodowy, jak również ustalili pełen skład grupy, której członkowie w swojej przestępczej działalności byli bardzo bezwzględni i agresywni. Oprócz kradzieży samochodów zajmowali się również napadami na przewożone towary, głównie elektroniczne i rozbojami, podczas których byli bardzo brutalni. Często pokrzywdzone przez nich osoby doznawały poważnego uszczerbku na zdrowiu.

W wyniku akcji przeprowadzonej pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie przez policjantów stołecznej samochodówki wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP Zarząd w Warszawie, przy wsparciu policjantów pionów kryminalnych KSP, Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji w Warszawie, Łodzi i Białymstoku, koordynowanych przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny BOA KGP na terenie garnizony stołecznego, powiatu siedleckiego i Chorzowa zostało zatrzymanych 9 członków grupy w wieku od 30 do 52 lat, którzy trudnili się przestępczym procederem.

Z uwagi na to, że w skład grupy wchodzili przestępcy z wieloletnim stażem, znający metody działania Policji, prowadzone w stosunku do nich czynności były prowadzone z dużą ostrożnością. Z uwagi na to, że figuranci często opuszczali swoje miejsca zamieszkania przed świtem, kontrterroryści jednocześnie wkroczyli do zajmowanych przez nich lokali w godzinach wczesnorannych. Synchronizacja działań miała uniemożliwić podejrzewanym i ich rodzinom kontakt w celu ostrzeżenia z innymi członkami grupy.

Pozostałych pięciu członków grupy zostało doprowadzonych z zakładów karnych, gdzie odbywało wcześniej zasądzone kary pozbawienia wolności bądź trafiło do tymczasowego aresztu.

W trakcie policyjnej akcji funkcjonariusze zabezpieczyli siedem samochodów osobowych o łącznej wartości 724 tysięcy złotych, gotówkę w kwocie 47 tysięcy złotych, 11 sztuk granatów bojowych, 350 sztuk nielegalnej amunicji, a także silikonowe maski, kastety, podrobione legitymacje policyjne, przedmioty przypominające broń palną, kajdanki, kilkanaście urządzeń elektronicznych służących do kradzieży pojazdów, pochodzące z kradzieży części samochodowe oraz tablice rejestracyjne utracone w wyniku kradzieży.

Prokurator przedstawił zatrzymanym członkom grupy 10 zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 60 zarzutów kradzieży z włamaniem i usiłowania kradzieży z włamaniem samochodów, 15 zarzutów kradzieży z włamaniem do bankomatów. Ponadto zatrzymani będą odpowiadali za 19 paserek, 5 rozbojów i pozbawienia wolności podając się za funkcjonariuszy policji.

Sąd na wniosek prokuratury tymczasowo aresztował 12 zatrzymanych na okres 3 miesięcy.

Tekst: Edyta Adamus

Foto, film: Wydział Komunikacji Społecznej KSP

