Prawie 3 miliony papierosów bez polskiej akcyzy nie trafi na rynek

Niemalże 3 miliony papierosów zabezpieczyli podczas dwóch ostatnich realizacji policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą. W trakcie działań policjanci zatrzymali 3 osoby, które odpowiedzą za wprowadzanie do obrotu towaru bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Z tytułu uszczuplenia podatku Skarb Państwa stracił ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych.

W minionym tygodniu funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą przeprowadzili działania ukierunkowane na osoby zajmujące się sprzedażą nielegalnych papierosów.

W trakcie dwóch akcji przeprowadzonych na terenie Warszawy i Aleksandrowa pow. legionowski policjanci zatrzymali trzy osoby.

Mężczyźni w wieku 58 i 59 lat wpadli w Aleksandrowie. Jeden z nich najpierw wjechał na obserwowaną przez policjantów posesję skodą octavią, po czym wraz ze znajdującym się na niej 58-latkiem zapakował do samochodu kartonowe pudła. W momencie, kiedy wyjeżdżał z posesji został zatrzymany do kontroli. W jej trakcie policjanci znaleźli wewnątrz samochodu papierosy różnych marek bez polskich znaków akcyzy skarbowej. W związku z tym policjanci postanowili przeszukać również posesję, z której wyjeżdżał. W garażu znaleźli i zabezpieczyli papierosy różnych marek bez polskich znaków akcyzy w ilości ponad miliona 230 tysięcy.

Działania na warszawskiej Ochocie zakończyły się zatrzymaniem i przedstawieniem zarzutów 47-letniemu obywatelowi Armenii. Mężczyzna, jak ustalili policjanci zajmował się handlem hurtowymi ilościami papierosów pochodzących z przemytu. Towar przechowywał w dwóch kontenerach na terenie placu magazynowego należącego do jednej z firm. Podczas działań teren ten policjanci objęli obserwacją. Tam w późnych godzinach wieczornych zauważyli, jak podejrzany wjeżdża na teren posesji nissanem almerą i po kilkunastu minutach wyjeżdża. Wtedy zatrzymali kierowcę do kontroli. Po przeszukaniu dwóch samochodów należących do 47-latka, a następnie obu kontenerów i mieszkania zajmowanego przez mężczyznę policjanci zabezpieczyli łącznie ponad miliona 530 tysięcy sztuk papierosów ze znakami akcyzy skarbowej Białorusi, Rosji i Mołdawii oraz nieopatrzonych żadnymi znakami akcyzy.

Podczas wspomnianych działań policjanci zabezpieczyli niemalże 3 miliony papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia podatku wyniosły ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych.

Zatrzymani w obu sprawach mężczyźni odpowiedzą z kodeksu karno-skarbowego za przewożenie i przechowywanie papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej i uchylanie się od obowiązku podatkowego oraz paserstwa celnego.

