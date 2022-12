Boże Narodzenie już wkrótce, pamiętajmy włamywacze nie świętują Powrót Generuj PDF Drukuj Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Wszystkim, którzy będą odwiedzać swoich bliskich przypominamy, aby w tej wielkiej gorączce świątecznej zadbali o bezpieczeństwo własnych domów. Zróbmy wszystko, aby te dni minęły nam w spokojnej i bezpiecznej atmosferze.

Święta to czas licznych wyjazdów. Odwiedzamy bliskich, aby spotkać się z nimi przy wigilijnym stole, spokojnie i bezpiecznie spędzić te jedyne w roku chwile.

Zostawiając jednak na kilka dni nasze domy pamiętajmy o tym, aby je właściwie zabezpieczyć przed włamaniem. W tym magicznym czasie włamywacze nie świętują i często wykorzystują kilkudniową nieobecność domowników.

Idealnego zabezpieczenia nie ma, ale możemy ograniczyć ryzyko włamania do minimum. Dobre zamki to jedno, jednak nie spełniają one swej roli, jeżeli zamocowane zostaną do słabych drzwi. A zatem dobre drzwi wejściowe do mieszkania to drugie. Można jeszcze inwestować w alarm, monitoring itp.

Jednak najlepszym rozwiązaniem jest czujny i zaufany sąsiad. Warto poinformować go o tym, że nie będzie nas kilka dni i poprosić, żeby w tym czasie zwrócił uwagę na nasze mieszkanie czy dom, a w razie konieczności niezwłocznie poinformował Policję o podejrzanie zachowujących się osobach w ich pobliżu.

Pamiętaj też, by w tym okresie ograniczyć informowanie poprzez media społecznościowe, że wyjechałeś na kilka dni i nie ma Cię w domu. To może ustrzec twoją posesję przed zainteresowaniem ze strony włamywaczy.

Tekst: Edyta Adamus