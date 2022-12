Mogli wprowadzić do obrotu nawet 390 kilogramów amfetaminy Data publikacji 19.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 8 osób zatrzymanych podczas realizacji, a kolejne 7 doprowadzone do prokuratury z aresztu śledczego i zakładu karnego to wynik pracy koordynowanej przez policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji. Zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w obrocie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, handlu bronią palną i utrudniania postępowania karnego poprzez ukrywanie osoby poszukiwanej listem gończym usłyszeli mężczyźni w wieku 24-55 lat. Decyzją sądu 11 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące.

Nad śledztwem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i funkcjonariusze Zarządu w Olsztynie CBŚP pracowali od kilkunastu miesięcy. Zebrany przez ten czas materiał dowodowy pozwolił policjantom na zorganizowanie działań, podczas których we wczesnych godzinach rannych weszli do kilkudziesięciu mieszkań i domów na terenie Warszawy i Otwocka.

W działaniach, koordynowanych przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej i Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji, wzięli również udział policjanci CPKP „BOA”, funkcjonariusze SPKP z Warszawy, Białegostoku, Lublina, Kielc i Bydgoszczy oraz Zespoły Specjalne CBŚP Zarząd w Olsztynie i Lublinie wspierani przez policjantów komend rejonowych i powiatowych garnizonu stołecznego.

Podczas policyjnej akcji zostało zatrzymanych ośmiu mężczyzn w wieku od 36-55 lat. Pozostałe osoby podejrzane w prowadzonym śledztwie zostały doprowadzone z aresztu śledczego i zakładu karnego. To siedmiu mężczyzn w wieku od 24 – 43 lat.

Jak wynika z ustaleń śledczych podejrzani mogli wprowadzić do obrotu nawet 390 kilogramów amfetaminy o wartości czarnorynkowej ponad 1 360 000 złotych.

W trakcie działań policjanci zabezpieczyli w mieszkaniach podejrzanych osób 66 gramów amfetaminy, marihuanę, dwa karabiny, rewolwer, broń krótką, kusze, liczne wagi, telefony komórkowe, zagłuszarkę i dwa lokalizatory GPS. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono 24 tysiące złotych.

W Prokuraturze Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie zatrzymani i doprowadzeni usłyszeli 37 zarzutów, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w obrocie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, handlu bronią palną i utrudniania postępowania karnego poprzez ukrywanie osoby poszukiwanej listem gończym.

Sąd na wniosek prokuratury aresztował tymczasowo na okres trzech miesięcy 11 podejrzanych.

Tekst: Edyta Adamus

Film: sierż. szt. Gabriela Putyra

Zdjęcia: sierż. Bartłomiej Śniadała

