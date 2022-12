Udaremnili wprowadzenie do obrotu ponad 23 kilogramów niebezpiecznych substancji Data publikacji 09.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Za posiadanie substancji psychotropowych i przygotowanie do wprowadzenia ich do obrotu odpowie dwóch mężczyzn zatrzymanych w Szczecinie przez policjantów stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową. Funkcjonariusze zabezpieczyli podczas działań ponad 23 kilogramy substancji psychoaktywnych, m.in. mefedronu i 3-CMC.

Ponad 23 kilogramy substancji psychoaktywnych zabezpieczyli policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową, którzy w ramach realizacji sprawy operacyjnej i prowadzonego śledztwa przeprowadzili działania w Szczecinie i okolicach. Ich działania wspierali funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KWP w Szczecinie, a także biegli z zakresu informatyki z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim.

Jak ustalili policjanci, 33-letni mieszkaniec Szczecina miał posiadać znaczne ilości substancji psychotropowych, a jego 32-letni kolega przygotowywać przesyłki z zawartością tych substancji i przechowywać je do momentu wysyłki w wynajmowanym mieszkaniu.

W trakcie przeszukań kilku lokali, z których korzystali podejrzani podczas swojej przestępczej działalności policjanci znaleźli ponad 23 kilogramy substancji psychoaktywnych. Ponadto zostały zabezpieczone laptopy, których używali mężczyźni, drukarka, zgrzewarka, wagi, a także koperty służące do konfekcjonowania zabezpieczonych substancji. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli też pieniądze w kwocie 21 850 złotych, 350 dolarów i 120 euro.

Obaj zatrzymani w Prokuraturze Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie usłyszeli zarzuty z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 32-latek odpowie za posiadanie znacznych ilości substancji psychotropowych i przygotowanie do wprowadzenia ich do obrotu, natomiast 33-latek posiadania substancji psychoaktywnych. Grozi im kara odpowiednio do 10 i do 3 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora nadzorującego sprawę sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 32-latka na 3 miesiące. 33-latek natomiast został objęty policyjnym dozorem, ma zakaz opuszczania kraju i zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie.

Tekst: Edyta Adamus

Film, foto: sierż. szt. Gabriela Putyra

