Nielegalne papierosy nie trafią na rynek

Zarzuty wytwarzania wyrobów tytoniowych bez wymaganego zezwolenia, a także przestępstwa akcyzowego usłyszeli zatrzymani przez policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KSP mężczyźni. W trakcie realizacji dwóch spraw funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 613 tysięcy nielegalnych papierosów oraz 64 kg tytoniu i zatrzymali pięciu mężczyzn.

Policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą uderzyli w przestępców zajmujących się produkcją i przemytem wyrobów tytoniowych. W związku z dwiema realizacjami zatrzymali łącznie 5 osób, w tym obywateli Armenii i Gruzji.

W pierwszym przypadku ustalili, że na terenie jednej z posesji w miejscowości Słupno może dochodzić do produkcji papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Na miejscu zauważyli jak na posesję przyjechali Fordem Fokusem dwaj mężczyźni i weszli do budynku, po kilkudziesięciu minutach na posesji pojawili się kolejni dwaj mężczyźni, którzy podjechali Toyotą Verso. Z bagażnika samochodu zaczęli wyjmować kartonowe pudła. Wtedy policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu mężczyzn. Po wejściu do budynku policjanci zastali jednego z nich pracującego przy maszynie służącej do nabijania gilz tytoniowych. Jak się okazało to obywatele Armenii i Gruzji w wieku od 36 do 49 lat.

Na miejscu policjanci znaleźli ponad 360 tysięcy papierosów bez znaków akcyzy skarbowej, ponad 64 kg tytoniu, trzy maszyny do nabijania gilz papierosowych wraz z trzema kompresorami. Ponadto na poczet przyszłych kar zabezpieczyli 4,5 tysiąca złotych.

Łączna suma uszczupleń Skarbu Państwa na skutek niezapłaconej akcyzy wyniosła prawie 400 tysięcy złotych.

W trakcie dalszych czynności okazało się, że dwaj z zatrzymanych 36- i 49-latek są poszukiwani listami gończymi. Obaj mają zasądzone kary pozbawienia wolności.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty wytwarzania wyrobów tytoniowych bez wymaganego zezwolenia. Decyzją sądu zostali objęci policyjnymi dozorami. Może im grozić kara do roku pozbawienia wolności.

Zatrzymany do kolejnej sprawy realizowanej przez policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KSP będzie natomiast odpowiadał za paserstwo akcyzowe.

Tym razem policjanci ustalili, że 58-letni mężczyzna może posiadać znaczne ilości papierosów pochodzących z przemytu, a także nielegalnie je produkować. Mężczyzna został zatrzymany w momencie, kiedy przewoził znaczną ilość papierosów do magazynu znajdującego się w Wawrze. Funkcjonariusze znaleźli w kierowanej przez niego skodzie fabrycznie zapakowane papierosy pochodzące z przemytu z Rosji i Białorusi. Łącznie zabezpieczyli 3,5 tysiąca paczek papierosów bez wymaganych znaków polskiej akcyzy skarbowej. Kolejne kartony z papierosami policjanci zabezpieczyli w miejscu zamieszkania mężczyzny. Tym razem były to papierosy wytwarzane w nielegalnych fabrykach.

Ostatecznie okazało się, że 58-latek posiadał ponad 144 tysiące papierosów bez wymaganych znaków polskiej akcyzy skarbowej, prawie 109 tysięcy papierosów pochodzących z przemytu ze znakami akcyzowymi innych państw. Łącznie uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu nieopłacenia akcyzy, cła oraz podatku VAT wyniosły prawie 266 tysięcy złotych.

58-latek został objęty policyjnym dozorem.

Postępowanie w tych sprawach prowadzią Prokuratura Rejonowa w Wołominie oraz Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe.

Tekst: Edyta Adamus

