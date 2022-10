Pseudokibic ukrył w garażu marihuanę, amfetaminę, haszysz i kokainę

Prawie 19 kilogramów różnego rodzaju środków odurzających zabezpieczyli policjanci stołecznego Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców. Zatrzymany przez funkcjonariuszy 33-latek odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków i wprowadzanie ich do obrotu za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna decyzją sądu został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.