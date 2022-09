Chevrolet służył mu za „mobilny magazyn narkotykowy” Data publikacji 30.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Prawie 24 kg różnego rodzaju narkotyków i substancji psychotropowych o łącznej czarnorynkowej wartości miliona 250 tysięcy złotych zabezpieczyli policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową. W ręce funkcjonariuszy wpadł 20-letni mężczyzna, który teraz odpowie za posiadanie znacznej ilości środków odurzających i przygotowanie ich do obrotu. Decyzją sądu zatrzymany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Marihuanę, kokainę, heroinę, amfetaminę, klefedron i Alfa PVP w ilości prawie 24 kilogramów zabezpieczyli podczas ostatnich działań funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji.

Po uzyskaniu informacji, że jeden z mieszkańców Pragi Północ może posiadać znaczne ilości środków odurzających przeznaczonych do obrotu policjanci niezwłocznie ustalili, kim jest mężczyzna, gdzie najczęściej przebywa i czym się porusza. Kiedy będący w ich zainteresowaniu 20-latek swoim Renault Clio podjechał pod blok, w którym zajmował mieszkanie przystąpili do akcji. Najpierw pozwolili mężczyźnie przesiąść się do Chevroleta Lacetti zaparkowanego nieopodal bloku, w którym jak podejrzewali 20-latek może przechowywać narkotyki, a następnie przystąpili do jego zatrzymania.

Jak się okazało, podejrzewany o posiadanie narkotyków mężczyzna przechowywał w chevrolecie różnego rodzaju narkotyki. Te same substancje policjanci znaleźli w mieszkaniu. W sumie podczas działań zostało zabezpieczonych 14 kg substancji psychotropowych w postaci klefedronu, 2 kg w postaci Alfa-PVP, prawie 3 kg amfetaminy, prawie 4 kg marihuany, 0,8 kg heroiny oraz niewielka ilość kokainy, w sumie 24 kg narkotyków i substancji psychotropowych, z których można przygotować ponad 47 tysięcy porcji.

Ponadto podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli sprzęt służący do porcjowania środków odurzających: wagi szkła powiększające, tacki, folię do zgrzewarki, torebki foliowe, zgrzewarkę, co mogło wskazywać, że 20-latek nie tylko posiada narkotyki, ale także wprowadza je do obrotu.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa - Praga Północ 20-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i przygotowywania do wprowadzenia ich do obrotu. Czyn ten zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora nadzorującego sprawę i tymczasowo aresztował podejrzanego na 3 miesiące.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Północ w Warszawie.



Tekst: Edyta Adamus

Zdjęcia i film: asp. Rafał Rutkowski

