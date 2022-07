Pięć osób zatrzymanych za usiłowanie wymuszenia rozbójniczego Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji zatrzymali łącznie pięć osób podejrzanych o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego. Sprawcy zażądali od pokrzywdzonego pieniędzy w kwocie 100 tysięcy złotych. Wszyscy usłyszeli zarzuty usiłowania wymuszenia rozbójniczego działając w zorganizowanej grupie przestępczej. Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa miała swój początek w styczniu tego roku, kiedy to na terenie Warszawy zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 74, 59, 53 lat, podejrzanych o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego. Zatrzymanie poprzedzone było szeregiem czynności operacyjnych, w trakcie których policjanci ustalili, że kilku mężczyzn działających w zorganizowanej grupie przestępczej usiłuje wyłudzić od podwarszawskiego przedsiębiorcy pieniądze w kwocie 100 tys. złotych. Sprawcy kontaktowali się z pokrzywdzonym, wielokrotnie grozili mu pozbawieniem życia i zdrowia oraz podpaleniem jego domu.



Policjanci zaplanowali i przygotowali zasadzkę, podczas której miało dojść do przekazania pieniędzy przez pokrzywdzonego. Rezultatem podjętych czynności było zatrzymanie na gorącym uczynku sprawców przestępstwa. Wobec zatrzymanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.



W trakcie kolejnych czynności ustalono, że zatrzymani działali wspólnie z dwoma mieszkańcami Siedlec. Wnikliwa praca policjantów doprowadziła do wytypowania adresów pod którymi podejrzani mogą przebywać. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, przy wsparciu funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach udali się w ustalone miejsca. W efekcie doszło do zatrzymania dwóch podejrzanych. Wobec 63- latka Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy a wobec 53- latka dozór Policji.

Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.



Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Warszawa Śródmieście Północ.



podkom. Małgorzata Wersocka