Zorganizowane działania Policji przeciwko przestępczości narkotykowej Data publikacji 01.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania policjantów doprowadziły do zatrzymania 6 osób podejrzewanych m.in. o wprowadzenie do obrotu znacznej ilości marihuany i amfetaminy. Działania prowadzone w powiecie mławskim ukierunkowane były na zwalczanie przestępczości narkotykowej. Na wniosek Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie sąd zastosował areszt tymczasowy wobec trzech osób.

Kilka dni temu policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji wspierani przez stołecznych kryminalnych oraz funkcjonariuszy warszawskich komend rejonowych Policji i Komendy Powiatowej Policji w Mławie przeprowadzili na terenie powiatu mławskiego akcję ukierunkowaną na zwalczanie przestępczości narkotykowej. W akcji udział brali również kontrterroryści z SPKP w Warszawie i CPKP "BOA".

W trakcie prowadzonych działań policjanci weszli na kilka adresów w powiecie mławskim. W sumie funkcjonariusze zatrzymali 6 osób w wieku od 25 do 33 lat, wśród których są podejrzani o handel i wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz inne przestępstwa. Jak ustalili śledczy miało to być nie mniej niż 99 kilogramów marihuany i 4 kilogramów amfetaminy.

27-latek z Mławy usłyszał zarzuty dotyczące handlu i wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Ponadto odpowie on za nielegalne posiadanie broni palnej, pobicie oraz wymuszenie rozbójnicze. Sąd zdecydował o tymczasowym umieszczeniu go w areszcie na okres trzech miesięcy.

Wobec kolejnych mieszkańców powiatu mławskiego w wieku 26 i 29 lat, podejrzanych o wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, na wniosek prokuratury sąd zastosował jednomiesięczny areszt. Starszy z nich podejrzany jest również o nielegalne posiadanie broni palnej, pobicie oraz wymuszenie rozbójnicze. Natomiast młodszy z mężczyzn dodatkowo odpowie za posiadanie narkotyków w miejscu swojego zamieszkania. 33-letnia kobieta i 25-letni mężczyzna również usłyszeli zarzuty dotyczące przestępstw narkotykowych i zostali oni objęci policyjnym dozorem.

Podczas przeszukań posesji policjanci znaleźli i zabezpieczyli około 1300 litrów chemikaliów mogących służyć do produkcji substancji psychotropowych oraz narkotyki w postaci marihuany i mefedronu. Ponadto funkcjonariusze na poczet przyszłych kar zabezpieczyli blisko 40 tysięcy złotych. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znajdowały się również telefony komórkowe, a także inny sprzęt elektroniczny.

Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

st. post. Bartłomiej Śniadała

