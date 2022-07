Uwierzyli oszustom internetowym i stracili pieniądze Data publikacji 05.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka i skuteczna reakcja stołecznych policjantów Wydziału do walki z Cyberprzestępczością ograniczyła straty, jakie mogli poczynić zatrzymani za oszustwo phishingowe obywatele Białorusi i Ukrainy w wieku 23 - 51 lat. Mężczyźni i kobieta już usłyszeli zarzuty oszustwa internetowego dotyczącego przetwarzania danych informatycznych bez upoważnienia. Jeden z zatrzymanych odpowie również za utrwalanie treści pornograficznych, kolejny za pranie pieniędzy pochodzących z oszustwa.

Dzięki pracy operacyjnej funkcjonariusze wydziału ustalili członków jednej z grup przestępczych działających na terenie całej Polski. Mężczyźni i kobieta działali, wykorzystując do popełniania przestępstw popularny portal sprzedażowy. Tam wyszukiwali sprzedawców, którym następnie poprzez komunikator internetowy WhatsApp przesyłali linki prowadzące do bankowości elektronicznej i prosili sprzedawców, aby sprawdzili, czy wpłynęły pieniądze za dokonany zakup.

Pokrzywdzeni sprzedawcy, wchodząc w podany link, przekazywali dane do logowania do swojego konta bankowego. Dzięki temu sprawcy uzyskiwali dostęp do ich rachunków, z których w dalszej kolejności transferowali pieniądze na rachunki podstawionych „słupów”, zaciągali kredyty, jak również kupowali markowy sprzęt elektroniczny w sklepach internetowych.

W ten sposób zatrzymani oszukali poszkodowane osoby na 50 tysięcy złotych. Kwota ta mogłaby być znacznie większa, gdyby nie szybkie działanie policjantów Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji, którzy na terenie Wrocławia jednocześnie zatrzymali 5 osób w wieku 23 – 51 lat. W trakcie przeszukania miejsc ich zamieszkania policjanci zabezpieczyli sprzęt, który podejrzewani wykorzystywali do rozsyłania phishingowych wiadomości, gotówkę w kwocie ponad 15 tysięcy złotych, nośniki danych, a także elektronikę, którą zakupili bezpośrednio z rachunków bankowych pokrzywdzonych, jak również faktury potwierdzające ten fakt. Ponadto na jednym z zabezpieczonych nośników danych znajdowały się treści pornograficzne z udziałem małoletnich.

Trzy z pięciu zatrzymanych osób usłyszały zarzuty oszustwa internetowego dotyczącego przetwarzania danych informatycznych bez upoważnienia za co grozi kara do 5 lat pobawienia wolności. Dodatkowo jeden z mężczyzn będzie odpowiadał za utrwalanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15, które zagrożone jest karą do 10 lat więzienia.

Decyzją sądu dwaj zatrzymali zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wobec 23-latki prokurator zastosował policyjny dozór połączony z zatrzymaniem paszportu i zakazem opuszczania kraju.

W kolejnych dniach, również we Wrocławiu policjanci zatrzymali kolejną osobę mającą związek z opisaną sprawą. 36-letni obywatel Ukrainy usłyszał w Prokuraturze zarzut prania pieniędzy pochodzących z oszustwa. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Ma również zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Policjanci zajmujący się wyjaśnianiem przestępstw internetowych ostrzegają, aby dokonując zakupów, jak też wystawiając na sprzedaż przedmioty na portalach internetowych pozostać czujnym.

Przede wszystkim:

- nie klikajmy w przesyłane przez potencjalnych kupców/klientów wiadomości przesyłane do nas za pośrednictwem komunikatorów czy e-maili; odsyłacze te często prowadzą do sfałszowanych stron płatności lub stron zainfekowanych szkodliwymi programami,

- nie otwierajmy załączników do wiadomości, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące nadawcy,

- uważnie przyjrzyjmy się ofercie, która zawiera zaniżoną cenę w stosunku do innych ofert,

- nie podawajmy swoich danych osobowych.

Tekst: Edyta Adamus