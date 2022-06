Wpadł podczas działań policjantów z „terroru”

Poszukiwanego od roku listem gończym 27-latka zatrzymali policjanci stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. To efekt działań, jakie w ostatnich dniach przeprowadzili funkcjonariusze na terenie Warszawy, powiatu piaseczyńskiego, wołomińskiego i okolic Olsztyna. Zatrzymany mężczyzna ma do odbycia karę dwóch lat pozbawienia wolności za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia.