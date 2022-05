Policjanci z grupy "Orzeł" znów uderzyli w złodziei samochodowych

Działania policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn w wieku 36 i 39 lat pod zarzutem kradzieży z włamaniem do pojazdów. Podejrzani usłyszeli już zarzuty i decyzja sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.