Trzej zatrzymani za obrót amfetaminą, jeden z nich dodatkowo odpowie za nielegalne posiadanie broni

Data publikacji 10.06.2022

Prawie 82 kilogramy amfetaminy o wartości prawie 4 milionów złotych mogli wprowadzić do obrotu trzej mężczyźni zatrzymani przez policjantów stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową wspierani przez funkcjonariuszy Zarządu CBŚP w Olsztynie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie. Podejrzani już usłyszeli zarzuty dotyczące obrotu znaczną ilością środków odurzających. 39-latek dodatkowo odpowie za nielegalne posiadanie broni i amunicji. Decyzją sądu wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Skoordynowane działania policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową, funkcjonariuszy Zarządu CBŚP w Olsztynie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie doprowadziły do zatrzymania trzech mężczyzn w wieku 33 - 40 lat podejrzanych o wprowadzenie do obrotu znacznej ilości amfetaminy. Prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie działania miały miejsce na terenie Otwocka i Warszawy.

Akcję poprzedziło ujawnienie na terenie Celestynowa nielegalnego magazynu, w którym policjanci znaleźli i zabezpieczyli prawie 82 kilogramy amfetaminy oraz 50 sztuk amunicji. W tej sprawie już wcześniej został zatrzymany i tymczasowo aresztowany inny podejrzany.

Podczas ostatnich zatrzymań u jednego z zatrzymanych policjanci zabezpieczyli również broń palną i 42 sztuki amunicji.

Mężczyźni usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej Warszawa Praga zarzuty dotyczące obrotu znaczną ilością środków odurzających. 39-latek ponadto odpowie za posiadanie broni i amunicji. Decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Tekst: Edyta Adamus